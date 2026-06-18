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OPERAÇÃO CONTO DA SORTE Bets irregulares de PE e do RN são alvos da Receita por esquema bilionário de lavagem de dinheiro Gupo criminoso é composto por dezenas de empresas de exploração de jogos de azar e apostas e instituições de pagamento

Dezenas de empresas de apostas - as chamadas "bets" - que não possuem autorização para operar são alvos de uma investigação da Receita Federal em Pernambuco e no Rio Grande do Norte.

Nesta quinta-feira (18), o órgão faz, com as polícias Civil e Militar, a apreensão de bens e direitos de até R$ 145 milhões dessas companhias por envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. O valor exato será revelado com os dados coletados nas buscas, apreensões e quebras de sigilo, de acordo com a Receita Federal.

Ao todo, são cumpridos 14 mandados em Pernambuco, Ceará e São Paulo, expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Currais Novos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Além do dinheiro, a Receita Federal também busca apreender documentos e informações de mídia que vão servir como provas para a investigação.

A operação, chamada de "Conto da Sorte", começou em 2025. De acordo com o órgão, o grupo investigado é composto por dezenas de empresas de exploração de jogos de azar e apostas e instituições de pagamento. Os nomes das companhias não foram revelados.

As empresas investigadas fariam o repasse do dinheiro a terceiros, sem capacidade econômica, enquanto todo o controle gerencial da operação criminosa e do dinheiro permanecia no grupo, conforme apontou a investigação.

"Identificou-se, inclusive, que alguns dos sócios ostensivos seriam beneficiários de Auxílio Emergencial, enquanto outras empresas teriam sido colocadas em nome de parentes dos investigados. Parte das empresas sequer possui existência de fato, utilizadas apenas para a movimentação financeira em suas contas bancárias", completou a Receita Federal.

As investigações apontam ainda que foram feitas movimentações de dinheiro incompatíveis com os rendimentos declarados. Também foram identificados "indícios de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro com a aquisição de imóveis e ausência de repasse sobre a receita líquida de apostas, prevista na Lei nº 13.756/2023, que regulamenta a atividade das bets".

Bets irregulares de Pernambuco e do RN são alvos da Receita Federal por lavagem de dinheiro | Foto: Receita Federal/Divulgação

Bets sem autorização para operar

As bets, além de tudo, funcionam sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

As investigações começaram com a criação da autarquia "LOTSERIDÓ", da prefeitura de Bodó, no Rio Grande do Norte, que fazia o cadastro irregular dessas empresas de aposta. Por mais que tenha sido encerrada em outubro de 2025, essas bets seguem atuando sem autorização.

A operação conta com a atuação de 74 agentes, entre auditores fiscais da Receita Federal, servidores e policiais civis e militares.

"A Receita Federal contribuiu com a análise fiscal dos investigados, a verificação do efetivo funcionamento das pessoas jurídicas constituídas, a capacidade econômico-financeira de sócios e administradores e a formação de grupo econômico de fato", completou o órgão.

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