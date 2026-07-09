Bezerro preso em galeria de águas pluviais é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Paudalho
O animal estava em um trecho de difícil acesso, o que dificultou a saída e a retirada do local
Um bezerro preso em uma galeria de águas pluviais na zona rural de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) na manhã desta quinta-feira (9).
Segundo a corporação, o animal estava em um trecho de difícil acesso da galeria, o que impossibilitou a sua saída do local.
Três viaturas foram enviadas para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a equipe constatou que a caixa de acesso mais próxima estava a aproximadamente 500 metros de onde o bezerro estava preso.
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Durante o resgate, os bombeiros utilizaram uma retroescavadeira para abrir uma nova entrada a 40 metros do animal, o que permitiu o acesso seguro à galeria.
Após a abertura da passagem, um bombeiro entrou na tubulação e resgatou bezerro. O animal não sofreu ferimentos e foi devolvido ao tutor.
Com a conclusão do resgate, os bombeiros eliminaram os riscos existentes na área e encerraram a ocorrência.