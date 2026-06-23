A- A+

AGRESTE Bezerros: acidente com carreta deixa dois feridos e provoca interdição na BR-232, no sentido Caruaru A ocorrência foi registrada no km 101 da rodovia e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Neoenergia

Um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde da última segunda-feira (22), no km 101 da BR-232, sentido Caruaru, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h, quando o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, saiu da pista e atingiu postes de iluminação, imóveis e uma motocicleta.

Os dois condutores ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Jesus Pequenino, unidade médica privada localizada no bairro do Retiro.

Segundo a unidade hospitalar, durante à noite, os pacientes foram transferidos para a Upa Bezerros Doutor Ubirajara Raposo Monteiro, no bairro de São José, no Centro de Bezerros.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Neoenergia Pernambuco estiveram no local para prestar atendimento à ocorrência, controlar o tráfego e realizar os procedimentos necessários em razão dos danos causados à rede de iluminação.

De acordo com a apuração da PRF, a carreta trafegava pela via quando o motorista perdeu o controle da direção. Em seguida, o veículo saiu da pista e colidiu contra dois postes de iluminação, localizados às margens da rodovia, e acabou atingindo imóveis da região e uma motocicleta.

Com o impacto, tanto o motorista da carreta quanto o condutor da motocicleta sofreram ferimentos. Foto: PRF / Divulgação

As vítimas receberam atendimento inicial e foram encaminhadas para a unidade médica. O estado de saúde delas não foi informado.

Além disso, o acidente provocou interdições na área e mobilizou equipes durante toda a noite, tanto da PRF quanto da Neoenergia, para a remoção da carreta e a recuperação das condições de circulação na via. Contudo, o veículo de carga foi retirado do local por volta das 5h da manhã.

Após a conclusão dos trabalhos, o trecho da BR-101 foi totalmente liberado para o tráfego de veículos.

Veja também