Furto em estação da Compesa reduz abastecimento de água em Bezerros

A Estação Elevatória de Brejão, responsável pelo abastecimento de água de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, foi alvo de uma ação criminosa, na madrugada do último sábado (19).

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), bandidos furtaram os cabeamentos elétricos da estação e vandalizaram o transformador do local.

Os criminosos também danificaram o painel de acionamento do sistema de bombas.

A unidade não tem condições de funcionamento sem esses equipamentos, por isso, o fornecimento de água em Bezerros está comprometido. A redução da vazão de água é da ordem de 60%.

A expectativa da Compesa é de que a unidade só volte a funcionar na próxima quinta-feira (24).

"Está sendo realizado o levantamento dos danos causados e a necessidade de reposição dos componentes subtraídos ou danificados para o retorno da operação do sistema", explicou a Compesa.

De acordo com a Compesa, Bezerros é atendida pelo Sistema Brejão, com reforço do Sistema Jucazinho, que se encontra em pré-colapso por causa da escassez de chuvas — a cidade inclusive é uma da 102 do estado que está sem situação de emergência.

A companhia registrou um Boletim de Ocorrência para que as autoridades policiais possam investigar, identifiar e punir os responsáveis pelo delito.

"A Compesa lamenta atitudes dessa natureza, que prejudicam a população ao afetarem o abastecimento de água", afirmou a Compesa.

