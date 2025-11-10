A- A+

Agreste Bezerros: idosa morre após ser atropelada na BR-232; veículo envolvido não foi localizado Acidente foi registrado na manhã do domingo (9), por volta das 6h49

Uma idosa morreu após ser atropelada por um veículo no quilômetro 100 da BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

O acidente foi registrado na manhã do domingo (9), por volta das 6h49. A idade da vítima não foi divulgada.

Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal, em nota divulgada nesta segunda-feira (10), o veículo envolvido na colisão saiu do local e não foi localizado.

Além da corporação, que foi acionada para a ocorrência, a Guarda Municipal de Bezerros também esteve presente no local do atropelamento.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia.

A Polícia Civil de Pernambuco ficará responsável pela investigação do caso, com o objetivo de identificar o veículo e o condutor envolvidos no acidente.

Outro atropelamento

Na noite do sábado (8), um idoso de 76 anos foi atropelado enquanto atravessava uma rua, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ele chegou a ser levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, mas não resistiu e morreu no domingo (9).

Não há informações sobre o motorista do veículo envolvido no caso. A Polícia Civil investiga a ocorrência.



