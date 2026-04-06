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BEZERROS Bezerros oficializa datas do São João na Serra Negra e anuncia ampliação do polo Festejos no ponto mais alto da cidade ocorrem em oito dias de junho

A Prefeitura de Bezerros divulgou as datas oficiais do São João 2026 no Polo Cultural da Serra Negra. O evento, conhecido pelo clima frio e pela valorização do forró tradicional, acontecerá nos dias 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27 e 28 de junho.

As apresentações começam sempre ao meio-dia e seguem até as 22h, aproveitando a iluminação natural e a paisagem da serra, localizada a 957 metros de altitude.

Para esta edição, o polo passa por uma requalificação estrutural de 5.800 metros quadrados. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, fruto de parceria com o Ministério do Turismo e a Caixa Econômica, o espaço ganhará piso intertravado, novos banheiros, dois bares fixos, quiosque e uma pista de cooper de 250 metros.

A intervenção visa oferecer mais conforto e segurança para o público, que costuma lotar a localidade durante os fins de semana e a véspera de São João.

Distante 10 km do centro de Bezerros e cerca de 115 km do Recife, a Serra Negra é Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. Com temperaturas que oscilam entre 15°C e 25°C nesta época do ano, o destino se consolida como uma das principais alternativas ao São João de grandes polos, focando na experiência do "forró aconchegante" e na gastronomia regional.

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