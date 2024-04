A- A+

INTERNACIONAL Bezos compra sua 3ª mansão na Flórida, por US$ 90 milhões, no 'bunker dos bilionários' Propriedade, com seis quartos, está na exclusiva ilha artificial Indian Creek, onde também moram outros ilustres como Tom Brady e Carl Icahn. Valor do negócio foi confirmado por fontes à Bloomberg

Jeff Bezos está expandindo seu império imobiliário com uma terceira mansão na exclusiva ilha Indian Creek, no sul da Flórida. O fundador da Amazon pagou cerca de US$ 90 milhões em uma transação fora do mercado por uma casa de seis quartos na área de Miami, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

Bezos planeja morar na residência enquanto desmonta as outras mansões que comprou na ilha, disse uma das fontes. Um representante de Bezos não quis comentar.

Os registros de propriedade mostram que a casa foi vendida pela última vez em 1998, por US$ 2,5 milhões. Bezos, a segunda pessoa mais rica do mundo, com patrimônio de US$ 203,7 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, anunciou em novembro que estava se mudando da região de Seattle para Miami para ficar perto dos pais.

No ranking de bilionários da Forbes de 2024, divulgado nesta terça-feira, Bezos aparece na terceira posição, com uma fortuna de US$ 194 bilhões.

Ele desembolsou US$ 147 milhões por duas mansões em Indian Creek, uma ilha artificial que é tão famosa por sua riqueza que foi apelidada de "bunker dos bilionários". Uma das casas, comprada em outubro do ano passado. custou US$ 79 milhões.

Outros moradores ilustres são o empresário americano Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, filha do ex-presidente Donald Trump, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, que foi casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, e Carl Icahn, um dos maiores investidores da história e fundador da Icahn Enterprises.

Desde fevereiro, Bezos vendeu ações da Amazon no valor de cerca de US$ 8,5 bilhões. Ele não se desfazia das ações da gigante do e-commerce desde 2021.

As propriedades de Bezos, que está com 60 anos, também incluem casas em Washington, uma propriedade em Maui e uma mansão em Beverly Hills, que ele comprou por US $ 165 milhões em 2020.

Veja também

SÃO PAULO O que motorista de Porsche envolvido em acidente com morte disse em depoimento à polícia