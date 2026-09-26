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Minas Gerais BH: Aeroporto de Confins suspende operações por problema na pista Quarenta e cinco voos foram cancelados e oito estão atrasados

As operações de pouso e decolagem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins estão suspensas neste sábado (26) em razão de um problema na pista. De acordo com a concessionária que administra o local, a BH Airport, ainda não há previsão para a normalização do funcionamento.

“Como medida preventiva para garantir a segurança das pessoas, as operações do aeroporto estão temporariamente suspensas neste sábado (26) para a realização de uma intervenção pontual na pista de pousos e decolagens”, diz a concessionária em nota.

Segundo a empresa, em razão da intercorrência, foram cancelados 45 voos (pousos ou decolagens) que utilizariam o aeroporto hoje. Também há registro de oito voos atrasados.

A orientação para os passageiros é consultar diretamente as companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre a situação dos voos programados para este sábado.

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins é o segundo maior em destinos domésticos do país.

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