A- A+

VIRAL Bibi Babydoll: saiba quem é a brasileira mais ouvida na Ucrânia e top1 do ranking viral global Dona do hit 'Automotivo Bibi Fogosa', curitibana tem mais de 11 milhões de visualizações

Leia também

• Ney Matogrosso volta ao Recife com mais um show da turnê "Bloco na Rua"; veja data e preços

• Exposição costura história de B. B. King com luta contra o racismo; veja onde

Uma curitibana de 24 anos se tornou a cantora mais ouvida na Ucrânia - e, de quebra, alcançou o primeiro posto no ranking viral global do Spotify. O nome dela é Beatriz Alcade Santos, ou Bibi Babydoll na indústria musical, e seu hit "Automotivo Bibi Fogosa" passou das 11 milhões de visualizações no app de música.

No ranking viral global, que diariamente mapeia as faixas que viralizaram no Spotify pelo mundo, "Automotivo Bibi Fogosa" segue no topo, à frente do hit "Nothing Compares 2 U", de Sinéad O'Connor, cantora irlandesa falecida na última semana. Parceria com o DJ Brunin XM, sua música é destaque no Spotify de 13 países.

A imensa maioria dos ucranianos infelizmente não são capazes de entender a letra do hit, que tem versos como "Tá muito quente aqui/ eu 'tô morrendo de calor/ Xota 'tá pegando fogo/ É tesão ou é amor?"

Após sete anos trabalhando como artista independente, Bibi ganhou um inédito destaque nas últimas semanas. Em seu site ela se define como performer, influencer, publicitária e corporate punk rock whore.

Do Paraná para o mundo

Nascida no Paraná, Bibi gosta de usar pirotecnias no palco para animar a plateia. Seus shows misturam de faíscas de fogo com beats e visuais ousados. Com 64,5 mil seguidores no Instagram, ela se inspira em Lady Gaga mas faz funk bem brasileiro.



Seu primeiro single, 'Pirigótika', foi lançado no canal KondZilla e chegou a 100 mil views em menos de uma semana. Antes Goth Rave' foi lançada e, antes mesmo do clipe sair e a maior parte da divulgação ser feita, já tem mais de 600k views no Tiktok em vídeos meus usando a música e mais de 100 vídeos de diversas pessoas usando o áudio.

Antes de ser diva pop, Bibi começou como youtuber, compartilhando diversas histórias da sua vida. Segundo ela, seus relatos incentivavam a "liberdade e emancipação feminina de forma pop, cômica, polêmica, educativa e inspiradora".

O seu repertório musical inclui ainda as músicas "Pussy Poison", sobre uma menina que se vinga do namorado abusivo o envenenando, e "Nurse", sobre uma enfermeira que deforma sua paciente e se apaixona por sua criação. Já "Alien" é sobre três garotas tentam capturar um Alien que quer fugir da Área 51.

Veja também

GOLPE Líderes africanos impõem bloqueio econômico contra o Níger e dão ultimato a golpistas