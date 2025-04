"Bíblia: Diálogo Vigente": Francisco foi primeiro papa a ter programa de TV, com rabino e pastor

A- A+

Dentre muitas medidas de vanguarda tomadas pelo Papa Francisco, uma delas foi se tornar o primeiro pontífice a participar ativamente de um programa de TV, na Argentina, do qual também faziam parte o pastor Marcelo Figueroa e o rabino Abraham Skorka.



"Bíblia: Diálogo Vigente" consistia em uma série de debates sobre assuntos contemporâneos, visto por três distintas visões religiosas (Catolicismo, Protestantismo e Judaísmo).





Criado pelo Canal Orbe 21, rede de TV argentina, o programa teve início em junho de 2015 e trazia, a cada capítulo, um assunto a ser discutido pelos participantes. Ao longo dos 32 episódios, eram debatidos temas dos mais variados campos, como sexualidade, Justiça, violência, Ecologia, ansiedade e inclusão.

Em 2013, o programa ganhou um dos mais importantes prêmios da TV argentina. Concedido pela Associação de Jornalistas de televisão e radiofonia Argentinas, o prêmio Martín Fierro é realizado desde 1959 e, na edição de 2013, coroou a iniciativa da qual Francisco fez parte. O pontífice não esteve no local da premiação, mas enviou um vídeo no qual fazia um agradecimento.

Despedida

O Vaticano comunicou nesta madrugada que o Papa Francisco "retornou à casa do Pai" às 2h35 da manhã (horário de Brasília). A morte foi anunciada pelo Cardeal Kevin Farrell por meio do seu canal do Telegram. Líder da Igreja Católica e primeiro Papa argentino, Francisco tinha 88 anos. O anúncio oficial foi feito pelo Vaticano pela manhã, um dia após o Pontífice fazer sua última aparição pública, na qual acenou para os fiéis e, com voz fraca, desejou-lhes "Boa Páscoa" durante a celebração de Páscoa na Basílica de São Pedro.

A saúde de Francisco era motivo de preocupação havia anos. Além de um episódio aos 21 anos, quando passou por uma operação que extraiu parte de seu pulmão direito por uma grave pneumonia, o Papa acumulava problemas no quadril, nas costas e tinha artrose nos joelhos, o que reduziu sua mobilidade ao longo dos anos.

Em julho de 2021, foi submetido a uma cirurgia que retirou 33 cm de seu intestino grosso em razão de uma diverticulite. Francisco chegou a admitir, em uma entrevista no final de 2022, que havia assinado uma carta de renúncia há uma década, caso sua saúde precária o impedisse de desempenhar suas funções. Pouco tempo depois, em junho de 2023, foi submetido a uma cirurgia que durou três horas e terminou "sem complicações".

Francisco estava internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma. Após ser diagnosticado com uma infecção polibacteriana nas vias respiratórias na segunda-feira [17 de fevereiro de 2025] e com uma pneumonia nos dois pulmões dois dias depois, ele sofreu uma crise respiratória asmática prolongada na manhã no sábado [22 de fevereiro de 2025] e teve de receber oxigênio em altas taxas e fazer uma transfusão de sangue.

Veja também