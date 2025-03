A- A+

CULTURA Biblioteca Pública de Pernambuco: Arte e empreendedorismo feminino compõem a programação de março Todas as atrações que compõem a programação do mês de março da Biblioteca Pública de Pernambuco, entre exposições, oficinas e palestras, são gratuitas e abertas ao público

Durante todo o mês de março, a Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE) oferecerá uma programação diversificada, celebrando a cultura, a arte e o empreendedorismo feminino, com eventos gratuitos para o público. Entre as atrações, estão exposições, oficinas e palestras que buscam promover debates sobre o futuro da leitura, o aprendizado entre todas as idades e a valorização da mulher, além de apresentar a rica cultura japonesa.

Dia do Bibliotecário na Biblioteca Pública de Pernambuco

No dia 12 de março, às 15h, a Biblioteca Pública de Pernambuco homenageia os bibliotecários com uma palestra especial sobre a influência da Inteligência Artificial nas bibliotecas.

A palestra, intitulada “Bibliotecas e Bibliotecários na Era da Inteligência Artificial”, será ministrada pela professora Dra. Edilene Maria da Silva, do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O evento é uma parceria com o Conselho Regional de Biblioteconomia e é voltada para os profissionais da área.

Exposição de Calendários Temáticos Japoneses

De 19 a 28 de março, o Hall da Biblioteca Pública de Pernambuco se transformará em um espaço cultural dedicado à beleza e às tradições do Japão.

Em parceria com o Consulado japonês, será realizada a segunda edição da Exposição de Calendários Temáticos Japoneses. A mostra traz paisagens ilustradas e elementos culturais do Japão, permitindo que os visitantes se encantem com as imagens e temas do país asiático.

Contações de histórias e Oficina de colagem

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, o Setor Infantil da Biblioteca Pública de Pernambuco promoverá, no dia 20 de março, uma atividade especial para crianças de 4 a 10 anos.

A Hora do Conto e a Oficina de Colagem acontece às 9h e inclui a leitura de um livro infantil sobre a importância da água, seguida de uma oficina criativa. As crianças irão montar painéis ilustrados com o formato de gotas d’água, estimulando a conscientização ambiental de forma lúdica e divertida. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (81) 3181-2660.

Feira na Biblioteca Pública de Pernambuco

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a BPE realiza a 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora, no dia 31 de março, das 9h às 17h, no Salão de Eventos da biblioteca.

O evento busca destacar a força e a criatividade feminina no mundo dos negócios, oferecendo espaço para mulheres que conquistaram a sua independência financeira por meio do empreendedorismo.

A feira contará com uma variedade de estandes, incluindo artesanato, moda, brechó, gastronomia, livros, música e muito mais. Além das vendas, haverá atrações culturais, como declamação de cordéis e apresentações musicais, chamando atenção para o consumo consciente. O evento é gratuito e aberto ao público.

Veja também