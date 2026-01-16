Sex, 16 de Janeiro

FÉRIAS

Biblioteca Pública de Pernambuco, no Recife, tem programação especial para as férias. Confira:

Este ano, a programação de férias da biblioteca tem como temática o Movimento Manguebeat. Entre as atividades há contação de histórias e jogos interativos offline

Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, no Recife, tem programação especial para as férias. Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, no Recife, tem programação especial para as férias.  - Foto: Demison Costa

O mês de janeiro é marcado por ser um dos períodos mais aguardados do ano, especialmente por crianças e adolescentes: o das férias escolares. Pensando neste público, a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, localizada na Rua João Líra, em Santo Amaro, no Centro do Recife, preparou uma programação especial para o período. 

Este ano, a programação de férias da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco tem como temática o Movimento Manguebeat. Entre as atividades há contação de histórias e jogos interativos offline.

O gerente da BPE, Antônio Moura, destaca a importância das atividades da instituição nas férias de janeiro:

“No mês de janeiro, por conta das férias escolares, reforçamos a programação voltada para crianças e adolescentes que, assim, podem contar com um espaço privilegiado, onde encontrarão diversão, aprendizado e cultura, de forma segura, e, ainda, adquirir o saudável  hábito de frequentar uma biblioteca”, afirmou o gerente.

Além das atividades programadas para o mês de janeiro, a própria visita à Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco é uma ótima alternativa de passeio para crianças e adolescentes. A BPE tem um grande acervo voltado ao público infantojuvenil, com livros, revistas em quadrinhos, mangás e diversos outros materiais interessantes, curiosos e divertidos. 

Programação
Veja, abaixo, as informações a respeito de cada uma das atividades, além de orientações quanto a datas,  horários e  idades indicadas por ação, bem como a respeito das inscrições, que são gratuitas.  

- Exposição "Mangue Beat: Cultura Pernambucana em Movimento" - Setor Referência, dias 26/01 e 30/01, entre 8h e 19h45, Aberta ao público, sem necessidade de inscrição.

- Férias Divertidas na BPE - "Mangue é Arte e Preservação" - Bate-Papo e Montagem de Mosaico Divertido - Setor Infantil, no dia 27/01 -  às 9h - Atividade para crianças de 04 a 12 anos. Para participar, é preciso fazer a inscrição, de forma gratuita, a partir de 19/01, pelo telefone 31812660

- Conexões Jovens - "Mangue em Jogo: Som, Cultura e Resistência" - Jogo interativo musical - No dia 27/01, às 14h, Terraço do Setor Infantil - Jovens de 15 a 18 anos. Para participar é preciso fazer a inscrição, de forma gratuita, no formulário  https://bit.ly/jovensbpe012026 

- Férias Divertidas na BPE - "Movimento Manguebeat: Experimentação Rítmica e Sustentabilidade" - Oficina de Chocalhos - Dia 28/01, às 14h, no Setor Infantil - Crianças e Adolescentes de 08 a 12 anos - Inscrição gratuita, a partir de 19/01, pelo telefone 31812660. 

- Férias Divertidas na BPE - "Pequenos Caranguejos Dizem Não à Poluição" - Contação de Histórias sobre os Mangues e Oficina de Vasos para Plantas com Garrafas Pet - Dia 29/01, às 14h, no Setor Infantil - Crianças de 04 a 08 anos. Inscrição gratuita, a partir de 19/01, pelo telefone 31812660.

 

 

 

Newsletter