Biblioteca Pública de Pernambuco, no Recife, tem programação especial para as férias. Confira:

O mês de janeiro é marcado por ser um dos períodos mais aguardados do ano, especialmente por crianças e adolescentes: o das férias escolares. Pensando neste público, a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, localizada na Rua João Líra, em Santo Amaro, no Centro do Recife, preparou uma programação especial para o período.

Este ano, a programação de férias da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco tem como temática o Movimento Manguebeat. Entre as atividades há contação de histórias e jogos interativos offline.

O gerente da BPE, Antônio Moura, destaca a importância das atividades da instituição nas férias de janeiro:

“No mês de janeiro, por conta das férias escolares, reforçamos a programação voltada para crianças e adolescentes que, assim, podem contar com um espaço privilegiado, onde encontrarão diversão, aprendizado e cultura, de forma segura, e, ainda, adquirir o saudável hábito de frequentar uma biblioteca”, afirmou o gerente.

Além das atividades programadas para o mês de janeiro, a própria visita à Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco é uma ótima alternativa de passeio para crianças e adolescentes. A BPE tem um grande acervo voltado ao público infantojuvenil, com livros, revistas em quadrinhos, mangás e diversos outros materiais interessantes, curiosos e divertidos.

Programação

Veja, abaixo, as informações a respeito de cada uma das atividades, além de orientações quanto a datas, horários e idades indicadas por ação, bem como a respeito das inscrições, que são gratuitas.

- Exposição "Mangue Beat: Cultura Pernambucana em Movimento" - Setor Referência, dias 26/01 e 30/01, entre 8h e 19h45, Aberta ao público, sem necessidade de inscrição.

- Férias Divertidas na BPE - "Mangue é Arte e Preservação" - Bate-Papo e Montagem de Mosaico Divertido - Setor Infantil, no dia 27/01 - às 9h - Atividade para crianças de 04 a 12 anos. Para participar, é preciso fazer a inscrição, de forma gratuita, a partir de 19/01, pelo telefone 31812660

- Conexões Jovens - "Mangue em Jogo: Som, Cultura e Resistência" - Jogo interativo musical - No dia 27/01, às 14h, Terraço do Setor Infantil - Jovens de 15 a 18 anos. Para participar é preciso fazer a inscrição, de forma gratuita, no formulário https://bit.ly/jovensbpe012026

- Férias Divertidas na BPE - "Movimento Manguebeat: Experimentação Rítmica e Sustentabilidade" - Oficina de Chocalhos - Dia 28/01, às 14h, no Setor Infantil - Crianças e Adolescentes de 08 a 12 anos - Inscrição gratuita, a partir de 19/01, pelo telefone 31812660.

- Férias Divertidas na BPE - "Pequenos Caranguejos Dizem Não à Poluição" - Contação de Histórias sobre os Mangues e Oficina de Vasos para Plantas com Garrafas Pet - Dia 29/01, às 14h, no Setor Infantil - Crianças de 04 a 08 anos. Inscrição gratuita, a partir de 19/01, pelo telefone 31812660.

