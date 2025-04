Biblioteca Pública de Pernambuco oferece programação de atividades culturais neste mês de abril

A- A+

Durante este mês de abril, a Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE) oferece uma programação cheia de atividades culturais, educativas e inclusivas, celebrando datas importantes como o Dia Nacional do Sistema Braille, o Dia Mundial do Livro, o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Com uma agenda que abrange desde oficinas criativas até palestras, os eventos promovidos pela Biblioteca Pública de Pernambuco procuram promover a literatura, a acessibilidade e a troca cultural, engajando o público de todas as idades e promovendo a inclusão social.

Sistema Braille

Nesta terça-feira (8), às 15h, a Biblioteca Pública de Pernambuco celebra o Dia Nacional do Sistema Braille com o evento "Toque Poético: uma tarde de reflexão, inspiração e conexão".

A programação contará com atividades que unem literatura, poesia e música, promovendo uma tarde de reflexão sobre a importância do sistema de leitura e escrita tátil como ferramenta de acesso à informação e à arte. A ação visa sensibilizar o público para a inclusão de pessoas com deficiência visual na sociedade, destacando o papel fundamental do Braille, que este ano completa 200 anos.

Uma Introdução ao Mundo dos Livros

Na sexta-feira (11), a partir das 13h, a Biblioteca Pública de Pernambuco realiza a palestra "Uma Introdução ao Mundo dos Livros", voltada para jovens de 12 a 14 anos.

O evento busca despertar o interesse pela literatura e a escrita criativa, explorando a história dos livros, a evolução dos gêneros literários e os principais elementos da estrutura de uma publicação. O objetivo é estimular a produção de histórias e incentivar futuros escritores a explorarem sua criatividade e imaginação.

Páscoa Divertida

No dia 15, uma terça-feira, a Biblioteca Pública de Pernambuco traz uma programação recheada de atividades para diferentes públicos. Às 14h, crianças de até 7 anos poderão participar da "Páscoa Divertida BPE", uma oficina criativa seguida de uma animada caça aos ovos.

O evento, realizado no setor infantil, pretende estimular a criatividade e promover um ambiente lúdico e educativo para os pequenos. As inscrições devem ser feitas previamente, através do telefone (81) 3181.2660.

Made in Italy

No mesmo dia, terça-feira (15), às 18h, a Biblioteca Pública de Pernambuco promove o evento "Made in Italy", em parceria com o Consulado da Itália em Recife.

A programação celebra a excelência italiana nas áreas de moda, design, arte e gastronomia, com destaque para a história dos arquitetos Giacomo Palumbo e Mario Russo, cujos trabalhos influenciaram os planos urbanísticos do Recife. Haverá exposição de produtos Made in Italy e degustação de gelados artesanais italianos.

Dia Mundial do Livro

No dia 23, a partir das 15h, a Biblioteca Pública de Pernambuco comemora o Dia Mundial do Livro com o Recital Poético: "Vida y obra de José Martí", mediado por Ciro Uría.

A iniciativa é uma parceria com o Instituto Cervantes Recife e celebra a literatura e a cultura. O evento também traz a tradicional distribuição de rosas, um gesto simbólico da Espanha.

Ao mesmo tempo, as crianças de até 12 anos poderão participar da Hora do Conto e Oficina de Mosaico, uma atividade especial que une contação de histórias e expressão artística, em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil. As inscrições devem ser feitas previamente através do telefone (81) 3181.2660.

Oficina de Ilustração de Personagens

A programação continua até o dia 24, uma quinta-feira (24), com a oficina de Ilustração de Personagens para Livros Infantis, às 9h. A ação, voltada para crianças e amantes da literatura infantil, propõe uma exploração lúdica de um dos pilares essenciais para a construção de histórias.

Os participantes irão criar ilustrações para uma versão bilíngue do conto El ratoncito Pérez, desenvolvendo personagens expressivos e únicos.

Oficina de Libras

No mesmo dia, às 15h, a Biblioteca Pública de Pernambuco promove a oficina "Sinais que Conectam", voltada para o aprendizado básico de Libras, em parceria com o Setor Braille.

A atividade é realizada em celebração ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e visa promover a inclusão e a acessibilidade, permitindo que os participantes deem os primeiros passos para aprender a língua de sinais, essencial para a comunicação com a comunidade surda. As inscrições estão disponíveis através do link.

