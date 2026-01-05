Biblioteca Pública de Pernambuco suspende atendimento ao público para reformas estruturais

A- A+

A Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, localizada no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, vai suspender os atendimentos ao público a partir desta segunda-feira (5), para realização de reformas estruturais. A volta das atividades está prevista para o próximo dia 18 de janeiro.

Nas redes sociais, o equipamento publicou uma nota, alegando que o serviço visa “oferecer ao público e aos seus funcionários um ambiente mais confortável, seguro, moderno e dotado de acessibilidade”. As pessoas que pegaram livros emprestados podem devolvê-los logo após a reabertura do local.

