A- A+

Comemoração Biblioteca Pública de Pernambuco vai celebrar aniversário com programação cultural; confira detalhes A BPE completará 173 anos nesta segunda (5) e contará com homenagens que vão celebrar a cultura do estado, além de apresentações e exposições culturais

A Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE) vai completar 173 anos de história nesta segunda-feira (5). Para celebrar os serviços prestados pela instituição, serão promovidas homenagens, apresentações culturais e exposições bibliográficas.

Localizada em Santo Amaro, na área central do Recife, a Biblioteca Pública terá uma cerimônia especial, às 15h, com a entrega de Certificados de Honra ao Mérito a artistas, escritores, cônsules, ex-servidores e instituições culturais que colaboram para o fortalecimento dos livros e da leitura no estado.

A solenidade será seguida por uma apresentação musical do Conservatório Pernambucano de Música, com a pianista Sara Diniz, que interpretará obras de grandes compositores clássicos como Bach e Beethoven.

Para o gerente da BPE, Antonio Moura, o momento é de celebração e reafirmação do compromisso com a cultura de Pernambuco. “Mais do que comemorar uma data, esse aniversário simboliza a resistência e a importância da Biblioteca Pública como espaço democrático de acesso ao conhecimento, à cultura e à preservação da memória pernambucana", afirmou.

"Nossa instituição segue viva e aberta a todas as pessoas que buscam informação, inspiração e transformação”, completou Antonio.

Outro destaque da celebração é a abertura da exposição bibliográfica "Ascenso Ferreira – a alma pernambucana em poesia", que presta uma homenagem ao poeta recifense conhecido por sua linguagem popular e ritmo musicalizado.

A mostra reúne livros, manuscritos e registros que retratam a vida e o legado do autor de poemas como “Catimbó”, “Zé Lezin” e “Cana Caiana”.

A Biblioteca Pública de Pernambuco possui um acervo com mais de 480 mil volumes, entre livros, periódicos, obras raras, fotografias e documentos históricos. Ela funciona na Avenida João Lira, em Santo Amaro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 13h.



Veja também