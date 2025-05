A- A+

Pernambuco Biblioteca Pública de Pernambuco terá programação especial neste mês de junho; confira As ações celebram o meio ambiente e as festividades juninas, reunindo atividades culturais, educativas e lúdicas para diferentes faixas etárias

A Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE) divulgou uma programação especial para o mês de junho. As ações celebram o meio ambiente e as festividades juninas, reunindo atividades culturais, educativas e lúdicas para diferentes faixas etárias.

Com oficinas, apresentações musicais, exposições e atividades infantis, confira a programação completa da BPE para este mês de junho.

Exposição Heinrich Heine

Já se encontra no hall da BPE a exposição “Heinrich Heine: Vida e Obra e a sua Presença na Imprensa Brasileira Oitocentista”, promovida em parceria com o Consulado da Alemanha. A mostra pode ser visitada gratuitamente até o dia 13 de junho.

A mostra é uma oportunidade de mergulhar no universo de um dos mais influentes escritores do romantismo europeu, destacando sua trajetória e o impacto de suas ideias progressistas no Brasil do século 19.

Música na Biblioteca

Na próxima quinta-feira, dia 5 de junho, às 16h, o Salão de Eventos da BPE será palco da já tradicional apresentação musical mensal, realizada em parceria com o Conservatório Pernambucano de Música (CPM).

Nesta edição, o grupo Combo CPM oferece ao público de todas as idades um momento de apreciação musical com qualidade e diversidade de repertório.

Oficina de Escrita Criativa

Voltada para jovens de 12 a 16 anos, a oficina “Transformando Ideias em Histórias" será realizada no Auditório Gleyde Costa Vítor, com mediação da escritora Maria Anna Martins, na próxima sexta-feira, dia 6, às 13h.

A atividade tem como objetivo oferecer ferramentas práticas para que os participantes aprendam a estruturar e desenvolver suas próprias histórias, estimulando a produção literária juvenil, a criatividade e o pensamento narrativo. As inscrições devem ser feitas pelo formulário do evento (acesse aqui).

Missão Oceano

Em alusão ao Mês do Meio Ambiente, a ação Missão Oceano acontece no dia 11, às 14h, com foco em jovens de 12 a 18 anos, propondo uma jornada lúdica e educativa sobre a importância da biodiversidade marinha.



Com mediação de representantes da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e da equipe da BPE, os participantes formarão equipes para encarar desafios com jogos, perguntas e tarefas criativas, seguidos de um bate-papo com especialistas sobre a preservação dos oceanos e ações ambientais em Pernambuco.

Arraialzinho da BPE

No dia 13, às 9h, as crianças com até 10 anos serão convidadas a participar do animado Arraialzinho da BPE, no Setor Infantil da Biblioteca. A programação conta com contação de histórias, músicas, brincadeiras típicas e comidinhas juninas, em um ambiente festivo e educativo.

A atividade é conduzida pela contadora de histórias e arte-educadora Tia Lili (Liane Silva) e equipe da BPE. Para participar, é necessário realizar inscrição pelo telefone (81) 3181-2660.

O mar em nossas mãos

Destinada a pessoas acima de 55 anos com habilidade em bordado, a oficina será realizada no Salão de Eventos da BPE, no dia 13, às 9h. Na ocasião haverá roda de conversa, pintura e bordado com foco na temática ambiental proposta pela ONU em 2025: nossa relação com o mar.

A atividade é uma parceria com o CPRH e integra arte e consciência ambiental e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (81) 3181-2647.

Oficina de Livro Artesanal

Encerrando a programação do mês, a oficina Montando Meu Próprio Livro é voltada para jovens de 12 a 16 anos e será realizada no Salão de Eventos da BPE, no dia 27, às 13h.

A atividade propõe uma vivência criativa no universo do livro, com introdução à escrita e à encadernação artesanal, promovendo o protagonismo juvenil por meio da produção de cadernos personalizados. As inscrições devem ser feitas pelo formulário do evento (acesse aqui).

“Nosso objetivo é oferecer experiências enriquecedoras para todas as idades, dialogando com os grandes temas do presente e celebrando a riqueza da cultura popular. Em junho, convidamos o público a refletir sobre o meio ambiente e a celebrar as festas juninas em um espaço de troca e aprendizado”, destacou o gerente da Biblioteca Pública de Pernambuco, Antônio Moura.

A Biblioteca Pública de Pernambuco está localizada na Rua João Líra, bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O espaço funciona de segunda à sexta, das 8h às 21h, e no Sábado, das 9h às 13h.

