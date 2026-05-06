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Atividade Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco realiza oficina de cartões afetivos nesta quinta (7) Ação incentiva a criação de mensagens para pessoas queridas por crianças entre 5 e 12 anos e celebra os vínculos familiares

Em celebração ao Dia da Família, que é comemorado no dia 15 de maio, o setor infantil da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco (BPE) promove a oficina “Palavras que abraçam: cartões afetivos para quem amamos” nesta quinta-feira (7), a partir das 9h.



Com o uso de cartões coloridos, lápis de cor e criatividade, a atividade prevê a contação de histórias para os participantes e a elaboração de mensagens afetivas em cartões personalizados para as pessoas queridas pelos pequenos.

Voltada para crianças de 5 a 12 anos, a oficina é gratuita e aberta ao público com facilitação realizada pela equipe do setor infantil da BPE, que está localizada na rua João Lira, em Santo Amaro, na área central do Recife.

Segundo Polyana Tavares, que é a responsável pelo setor, a atividade também é uma forma de celebrar o Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), de forma mais inclusiva, ressaltando o afeto e o carinho entre parentes, professores ou amigos das crianças que participarem.

“Será um dia de contação de histórias e produção de cartões afetivos para presentear as pessoas especiais, valorizando os vínculos afetivos, a criatividade e a expressão de sentimentos das crianças”, afirma Polyana.



Ao todo, serão ofertadas 20 vagas para a oficina, com a necessidade de reserva por meio do telefone (81) 3181-2660.





Serviço

Oficina “Palavras que abraçam: cartões afetivos para quem amamos”

Data: 7 de maio (quinta-feira)

Horário: a partir das 9h

Local: Setor Infantil da Biblioteca Pública do Estado (R. João Lira, s/n - Santo Amaro, Recife - PE)

Inscrições: reserva pelo telefone (81) 3181-2660

Entrada gratuita

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