Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco realiza oficina de cartões afetivos nesta quinta (7)
Ação incentiva a criação de mensagens para pessoas queridas por crianças entre 5 e 12 anos e celebra os vínculos familiares
Em celebração ao Dia da Família, que é comemorado no dia 15 de maio, o setor infantil da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco (BPE) promove a oficina “Palavras que abraçam: cartões afetivos para quem amamos” nesta quinta-feira (7), a partir das 9h.
Com o uso de cartões coloridos, lápis de cor e criatividade, a atividade prevê a contação de histórias para os participantes e a elaboração de mensagens afetivas em cartões personalizados para as pessoas queridas pelos pequenos.
Voltada para crianças de 5 a 12 anos, a oficina é gratuita e aberta ao público com facilitação realizada pela equipe do setor infantil da BPE, que está localizada na rua João Lira, em Santo Amaro, na área central do Recife.
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Segundo Polyana Tavares, que é a responsável pelo setor, a atividade também é uma forma de celebrar o Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), de forma mais inclusiva, ressaltando o afeto e o carinho entre parentes, professores ou amigos das crianças que participarem.
“Será um dia de contação de histórias e produção de cartões afetivos para presentear as pessoas especiais, valorizando os vínculos afetivos, a criatividade e a expressão de sentimentos das crianças”, afirma Polyana.
Ao todo, serão ofertadas 20 vagas para a oficina, com a necessidade de reserva por meio do telefone (81) 3181-2660.
Serviço
Oficina “Palavras que abraçam: cartões afetivos para quem amamos”
Data: 7 de maio (quinta-feira)
Horário: a partir das 9h
Local: Setor Infantil da Biblioteca Pública do Estado (R. João Lira, s/n - Santo Amaro, Recife - PE)
Inscrições: reserva pelo telefone (81) 3181-2660
Entrada gratuita