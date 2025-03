A- A+

recife Biblioteca Pública de Pernambuco abre exposição "Calendários Japoneses", sobre cultura nipônica Com uma imersão na rica tradição e arte dos calendários japoneses, a exposição é uma parceria entre o Consulado Geral do Japão em Recife e a Biblioteca

A exposição Calendários Japoneses será aberta para o público na próxima quarta-feira (19), a partir das 18h30, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, localizada no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.

Com uma imersão na rica tradição e arte dos calendários japoneses, a exposição é uma parceria entre o Consulado Geral do Japão em Recife e a Biblioteca. O evento celebra também os 130 anos do Tratado de Amizade Japão-Brasil.

Na exposição, o público vai poder conferir um acervo que reflete as características nipônicas. "É uma oportunidade única para reforçar os laços de amizade e cooperação entre os nossos países", disse a organização, por meio de comunicado.

"Contamos com sua presença para prestigiar este momento, aguardando com entusiasmo a oportunidade de compartilhar com todos os presentes a beleza e o significado dos calendários japoneses, uma verdadeira obra de arte que reflete séculos de história e tradição", completou a organização.

Veja também