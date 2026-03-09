A- A+

IPOJUCA Bibliotecas Itinerantes Mundo Mágico estimulam crianças à leitura nesta segunda (9) Iniciativa é resultado da parceria entre o Instituto Educacional Menino Jesus e prefeitura de Ipojuca

Com o foco voltado ao incentivo à leitura na primeira infância, o projeto Bibliotecas Itinerantes Mundo Mágico será lançado em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta segunda-feira (9), às 9h, no Centro de Formação Professora Nadir da Costa.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Instituto Educacional Menino Jesus (IEMJE) e a prefeitura de Ipojuca, por meio da Secretaria Municipal de Educação.



O principal objetivo do projeto é ampliar o acesso ao livro e estimular o contato com a leitura desde os primeiros anos de vida, especialmente entre crianças de 0 a 6 anos que vivem nos engenhos da zona rural do município.

“Uma iniciativa que visa fortalecer o incentivo à leitura, ampliar o acesso ao livro e promover experiências educativas significativas para nossas crianças”, destaca a coordenadora do projeto, Beverly Santos.

Segundo Beverly Santos, o projeto também representa um avanço nas políticas públicas voltadas à educação e ao desenvolvimento social.

“Este projeto representa um importante avanço nas políticas públicas educacionais do município, promovendo inclusão, cultura e desenvolvimento social por meio da leitura”, pontuou.

Para o secretário de Educação de Ipojuca, Deoclécio Lira, a proposta é essencial para o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos estudantes.

“Ao levar livros e diferentes obras literárias até as escolas do campo, ampliamos o acesso à leitura e ao conhecimento, proporcionando novas oportunidades de aprendizagem. A iniciativa fortalece o hábito da leitura, estimula a imaginação e contribui para a formação de alunos mais críticos, participativos e preparados para o futuro”, ressaltou.



Planejado ao longo de cerca de três meses, a iniciativa terá execução entre março e agosto, com a circulação de uma biblioteca montada em um trailer itinerante, que percorrerá comunidades da zona rural em dias e horários previamente definidos.



Durante as visitas, serão realizadas atividades de leitura mediada e contação de histórias, com duração média de duas horas, sempre no contraturno escolar, para não interferir nas aulas. A equipe do projeto será formada por duas contadoras de histórias, uma psicopedagoga e a coordenação geral.



Além das atividades presenciais, cerca de 500 livros ilustrados serão distribuídos para as crianças, uma caminho de permitir que elas levem as histórias para casa, podendo colorir e compartilhar a leitura com a família.



Formação de facilitadores

Um dos eixos do projeto é a capacitação de facilitadores de leitura. Ao todo, 50 profissionais indicados por cerca de 20 escolas municipais participarão de uma formação com 40 horas de carga horária, distribuídas em dez encontros formativos.



A formação abordará sete pilares temáticos voltados ao desenvolvimento infantil e à mediação de leitura:

Mediação de leitura na primeira infância;



Desenvolvimento infantil e neurociência;



Abordagem de Pikler e o brincar livre;



Estratégias de mobilização comunitária;



Contação de histórias;



Desenvolvimento infantil e psicomotricidade;



Educação infantil e inclusão.



Na reta final do processo, os participantes receberão certificação como contadores de histórias, tornando-se multiplicadores e potencializadores das atividades de incentivo à leitura em suas comunidades.



Comunidades atendidas

A biblioteca itinerante percorrerá escolas localizadas em diferentes engenhos da zona rural de Ipojuca, ampliando o acesso ao livro em áreas mais afastadas do centro urbano. As comunidades atendidas incluem:

Engenho Fortaleza;



Engenho Soledade;



Engenho Gaipio;



Engenho Água Fria;



Engenho Caetés;



Engenho Sibíró;



Sítio Canoas;



Vila Califórnia;



Engenho Pará;



Engenho Supitanga;



Engenho Mercês;



Engenho Tabatinga;



Engenho Cachoeira;



Engenho Santa Rosa;



Engenho Maranhão;



Engenho São Paulo;



Engenho Macaco;



Engenho Pirajá;



Engenho Pindoba;



Engenho Águas Verdes.



A expectativa é que o projeto beneficie cerca de 1.900 crianças de forma indireta, fortalecendo o acesso à leitura e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social na primeira infância.



