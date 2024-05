Bicampeão europeu: Quem era o primeiro atleta olímpico a morrer na guerra da Ucrânia

A- A+

O levantador de peso ucraniano Oleksandr Pielieshenko, que participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, morreu no front, anunciou a Federação Ucraniana de Halterofilismo nesta segunda-feira (6). Foi o primeiro atleta olímpico a falecer no front do conflito, que se arrasta desde fevereiro de 2022.

Pielieshenko, que tinha 30 anos, foi bicampeão europeu (2016, 2017) e ficou em quarto lugar na categoria de até 85 quilos nos Jogos do Rio. Na ocasião, ficou a 5 kg de subir no pódio olímpico.

Durante a carreira, o ucraniano foi pego duas vezes no antidoping. Ele foi suspendo entre 2013 e 2015 e acabou banido da modalidade em 2018 após ser reprovado novamente nos exames. Ele testou positivo para clortalidona, medicamento diurético usado para tratar hipertensão.

"É com grande pesar que informamos que o coração do grande atleta ucraniano Oleksandr Pielieshenko parou de bater", afirmou a federação no seu comunicado.

O técnico da equipe ucraniana de levantamento de peso, Victor Slobodianiuk, escreveu no Facebook que Pielieshenko "morreu como herói, defendendo a Ucrânia". "A guerra tira os melhores de nós", disse ele, na postagem.

Pielieshenko juntou-se às forças armadas ucranianas no início da invasão russa, em fevereiro de 2022, recordou o Comitê Olímpico Ucraniano. Ele morreu no último domingo.

