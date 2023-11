A- A+

Saúde Bicho geográfico: o que é, sintomas, causas e tratamentos Infecção causada pela Larva migrans, o bicho geográfico é mais comum no verão e após o contato da pele com larvas presentes em areia, terra ou grama

Bicho geográfico é o nome popular da Larva Migrans Cutânea. Esse parasita habita o intestino de cães e gatos contaminados. A infecção de humanos ocorre quando a pele, em geral dos pés ou nádegas, entram em contato direto com o solo contaminado pelas fezes desses animais.

Quais são os sintomas do bicho geográfico?

Os sintomas iniciais do bicho geográfico são lesões avermelhada e com coceira semelhante à picada de insetos. Nos dias seguintes, a larva faz trajetos sinuosos, pois não consegue alcançar as camadas mais profundas da pele, característica mais conhecida que levou a doença a ser conhecida como "bicho geográfico". Há casos em que a infecção pode desaparecer espontaneamente, mas, em geral, o tratamento envolve o uso de remédios tópicos e orais.

O que é o bicho geográfico?

Quais são as causas do bicho geográfico?

A infecção pelo bicho geográfico em humanos ocorre após o contato direto da pele com areia ou terra na qual estejam presentes larvas do parasita, que foram previamente frequentadas por cães e gatos contaminados. Praias, principalmente aquelas onde há fezes de cães e gatos na areia, e caixas de areia ao ar livre são locais propícios para conterem essas larvas.

Partes do corpo que costumam ter maior contato com o chão, como pés e nádegas, são mais propícias à infecção. Mas ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo.

Qual é a prevenção para o bicho geográfico?

É possível prevenir o bicho geográfico com algumas medidas simples, como:

Só andar descalço quando tiver informações seguras sobre as condições de higiene do local;

Cobrir com uma toalha ou esteira a superfície onde vai sentar ou deitar-se para tomar sol;

Fazer o controle de parasitas em animais domésticos;

Não levar animal de estimação à praia;

Dificultar o acesso de animais aos tanques de areia onde as crianças brincam;

Lavar os pés depois de andar descalço na praia ou em terrenos que possam abrigar ovos do bicho geográfico;

Recolher imediatamente as fezes dos animais domésticos nas ruas, calçadas, gramados ou em outros locais públicos.

Quais são os primeiros sinais do bicho geográfico?

O primeiro sinal de infecção pelo bicho geográfico é um ponto vermelho na pele, semelhante a uma picada de inseto. Esse é o local onde a larva entrou no organismo. Em seguida, os sintomas são:

Coceira, que piora durante a noite;

Vermelhidão;

Linhas vermelhas;

Inchaço;

Sensação de movimento debaixo da pele.

Qual é o tratamento para o bicho geográfico?

Em alguns casos, a infecção é curada espontaneamente. Entretanto, especialistas afirmam que é essencial procurar orientação médica, pois o tratamento pode envolver o uso de gelo seco, cloreto de etila, além de remédios anti-helmínticos e anti parasitários na forma de pomadas ou comprimidos.

O que acontece se não tratar o bicho geográfico?

A larva caminha de 1 a 2 centímetros por dia. Lesões dermatológicas extensas podem causar infecção que necessite o uso de anti-inflamatórios e a coceira excessiva pode propiciar a entrada de bactérias no local. Em casos raros, pode haver quadros graves de alergia, tosse e falta de ar devido às toxinas eliminadas pelas larvas.

