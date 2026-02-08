A- A+

Carnaval Bicho Maluco Beleza, bloco de Alceu Valença, arrasta multidão pelo Recife neste domingo (8) Segundo ano do bloco consolidou o evento como uma das maiores prévias de rua da cidade

Bicho Maluco Beleza, bloco de Alceu Valença. Foto Felipe Ribeiro/FolhaPE

Almério fez participação no Bicho Maluco Beleza, bloco de Alceu Valença. Foto Felipe Ribeiro/FolhaPE

Se tem Carnaval no Recife, tem que ter Alceu Valença. Foi com essa energia que milhares de pessoas lotaram a Rua da Aurora, no centro da capital pernambucana, na tarde deste domingo (8).

O público animado acompanhou o trajeto do bloco comandado pelo cantor, que carrega o nome de uma das suas mais famosas canções carnavalescas: Bicho Maluco Beleza.

Em sua segunda edição no Recife, a prévia quase novata no ciclo carnavalesco da cidade já tem popularidade de veterana. Só em 2025, na sua estreia, cerca de 700 mil foliões foram às ruas brincar com Alceu.

Bloco de Alceu Valença lota Rua da Aurora neste domingo (8) - Felipe Ribeiro/FolhaPE

Neste ano, a produção e o artista quiseram repetir a dose. Para isso, além da presença do poeta do Agreste, a festa contou com as participações especiais de Lenine, Almério, Juba Valença, Larissa Lisboa, Juzé e Nínive Caldas, além de cortejos do Madeira do Rosarinho, Afoxé Ogbon Obá, Tribo Indígena Tapirapé, Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi e Orquestra Mistura do Frevo.

Repertório

A concentração aconteceu às 15h, na Rua Capitão Lima, no bairro de São José. De lá, o público acompanhou o trio até a apoteose da celebração na Rua da Aurora.

No repertório, sucessos que os foliões celebram a cada ano, como Voltei Recife, Bom Demais, Diabo Louro, Ciranda da Rosa Vermelha, além das versões em tempo de frevo de Tropicana e Táxi Lunar, e clássicos como Anunciação, Girassol, Belle de Jour e, como não poderia faltar, Bicho Maluco Beleza.

Aniversário

O desfile de 2026 antecipou as comemorações dos 80 anos do cantor, que serão celebrados oficialmente na turnê 80 Girassóis, com início previsto para março.

“O carnaval é um momento mágico, onde faço questão de destacar a força da nossa identidade. É através dos nossos gêneros carnavalescos que expressamos o quanto a nossa cultura é diversa e singular. Ninguém se fantasia como o recifense”, destacou Alceu.

História

Fundado em 1992, em Olinda, o Bicho Maluco Beleza carrega um estandarte raro, criado pelo artista Bajado, e mantém viva sua mística, que seduz foliões de todas as tribos e gerações.

Em 2015, o bloco estreou no carnaval de São Paulo, pela primeira vez, em cima de um trio elétrico, ajudando a transformar a cena carnavalesca da cidade ao levar a vibração do frevo pernambucano para o entorno do Parque Ibirapuera. Neste ano, o desfile no sudeste aconteceu no dia 7 de fevereiro, véspera da saída do bloco no Recife.

