RESGATE Bicho-preguiça em risco de atropelamento é resgatado na BR-101, no Recife O animal foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um bicho-preguiça encontrado em um acostamento da BR-101, na vila dos Milagres, Zona Sul do Recife, nesse domingo (25).

De acordo com a corporação, o animal foi encontrado por um motorista e corria risco de ser atropelado.

"Uma equipe da PRF realizava uma ronda no Km 73 da rodovia, quando avistou um homem que havia acabado de encontrar o bicho-preguiça tentando atravessar a rodovia. Devido ao risco do animal acessar a pista e ser atropelado, a equipe o embarcou na viatura com os devidos cuidados e verificou que ele não apresentava ferimentos", informou a PRF.

Depois disso, o bicho-preguiça foi encaminhado até uma área de mata, localizada no bairro de Dois Irmãos, na Zona Oeste da capital, "onde ele foi deixado em segurança", completou a PRF.

