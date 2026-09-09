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Pernambuco Bicho-preguiça é resgatado, no Recife, após aparecer em muro próximo de cerca elétrica O animal foi resgatado por uma equipe do Cipoma

Na noite desta quarta-feira (9), um bicho-preguiça foi resgatado no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. O animal estava em cima de um muro, próximo aos fios de uma cerca elétrica.

A família de John Cartana, estudante de jornalismo, foi surpreendida pela presença de um bicho-preguiça no quintal da casa por volta das 20h. Apesar de ser comum ver animais silvestres na região, o que preocupou foi a posição do animalzinho, que parecia estar preso à cerca de proteção do muro da casa.

"Pareceu que ela estava com a pata presa nos grampos do muro e estávamos com medo dela ser eletrificada", contou.

Sem esse risco, a situação seria menos alarmante.

"Em outras vezes já apareceram animais assim. Bicho-preguiça já apareceu duas vezes na casa do vizinho da frente, já apareceu também na casa do lado. Dentro de casa é a primeira vez, mas já apareceram cobra-coral verdadeira e jiboia aqui", contou.

Ao ligar para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), ele foi atendido por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), que levou menos de meia hora para chegar ao local de resgate do animal.

O bicho-preguiça foi levado pelos oficiais para a Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH.





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