Animal Silvestre Bicho preguiça é resgatado dos cabos da Linha Centro do Metrô do Recife O animal foi devolvido para a mata

Um bicho preguiça foi resgatado dos cabos da Linha Centro do Metrô do Recife nesta quarta-feira (5). O resgate do animal precisou ser feito por uma equipe responsável por uma poda de árvore que estava no local.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o animal foi encontrado por volta das 11h.

Ele estava caminhando nos cabos de tração da rede aérea, nas proximidades da Estação Recife, no bairro de São José, área central da cidade.



Uma equipe que estava realizando a poda de árvore que estava por cima da rede aérea fez o resgate do animal, que foi devolvido à mata.



