São Lourenço da Mata: bicho-preguiça tenta atravessar a BR-408 duas vezes, e PRF faz resgate
O animal foi conduzido para uma área de mata no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife
Um bicho-preguiça correu o risco de ser atropelado duas vezes ao tentar atravessar a BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta terça-feira (20).
Para evitar o acidente com o animal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduziu o mamífero para uma área de mata no bairro do Curado, na Zona Oeste da capital pernambucana.
Segundo a PRF, o animal foi encontrado pela passageira de um carro e resgatado enquanto tentava atravessar a via. Uma equipe que realizava ronda na área acompanhou a situação e a remoção do animal da rodovia federal.
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Apesar dos esforços, pouco tempo após o resgate, o animal voltou para o acostamento na tentativa realizar a travessia.
Diante do risco de atropelamento, os policiais colocaram o animal na viatura e verificaram que ele não apresentava ferimentos. Em seguida, o conduziram até a área de mata.