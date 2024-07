Bicicleta e esteira: qual é mais eficaz para emagrecer?

A- A+

A bicicleta e a esteira podem ser boas aliadas no processo de perda de peso. Para Monica Marques, sócia e diretora técnica da Cia Athletica, os dois aparelhos podem ser incluídos no treino de emagrecimento, mas, apesar de proporcionarem benefícios semelhantes, exigem habilidades diferentes dos praticantes.

“Para fazer uma boa escolha sugiro considerar alguns pontos, como a intensidade do exercício, o condicionamento físico do praticante, seu histórico de saúde e, claro, sua preferência pessoal”.

De acordo com a especialista, a esteira promove uma queima maior de calorias do que a bicicleta porque o exercício exige que o praticante sustente seu próprio peso e movimente todo o corpo, mesmo que não seja de forma tão intensa.

Com isso, os músculos precisam realizar um esforço maior durante a atividade, assim como o coração, o que aumenta a queima de gordura

Na bicicleta, Monica explica que o praticante tem um apoio para sustentar seu corpo, movimentando apenas as pernas, por isso, promove um gasto calórico menor, mas que auxilia na redução de percentual de gordura

“É importante lembrar que essa comparação entre a esteira e a bicicleta é baseada em treino de mesma intensidade e duração. Tanto a bicicleta ergométrica quanto a esteira possibilitam que o praticante adapte seu treino de acordo com o seu condicionamento físico ou objetivo”, reforça Monica Marques, sócia e diretora técnica da Cia Athletica.

Na esteira, é possível ainda ajustar a velocidade e a inclinação para todo o treino, além de programar simulações de corrida. Com isso, o praticante segue a intensidade já definida no aparelho.

Já na bicicleta, a intensidade do treino depende do esforço do praticante em pedalar, que deve controlar o ritmo das pedaladas a todo momento. Também é possível regular o peso do pedal, para aumentar a resistência, o que exige mais força nas pernas

Independente da escolha, bicicleta ou esteira, é fundamental que a pessoa consulte um médico antes de iniciar sua estratégia de treino físico, além de realizar um acompanhamento com um profissional de educação física, para obter as orientações corretas e conseguir alcançar seus objetivos.

“Na Cia Athletica, todos os alunos passam por uma avaliação inicial, para que os profissionais possam entender melhor seu perfil, condição física e objetivos. Com base nisso, é possível elaborar um plano de treino cardio personalizado, seja com a esteira ou a bicicleta para perder barriga”, finaliza a diretora técnica.



