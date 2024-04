Bicicleta elétrica explode em estação de trem em Londres

A- A+

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma bicicleta elétrica explodiu dentro de uma estação de trem de Londres. As imagens, gravadas no final de março, foram divulgadas nas redes sociais do Corpo de Bombeiros de Londres na última sexta-feira (5).

Segundo a corporação, o acidente aconteceu na hora do rush, no dia 21 de março. Apesar da explosão, ninguém ficou ferido.

"Pedimos às empresas, incluindo aos operadores ferroviários, que considerem as suas avaliações de risco depois de as tripulações terem assistido a um incêndio numa bicicleta elétrica na plataforma de uma estação ferroviária de Sutton", disseram os bombeiros na publicação.

A bicicleta elétrica havia sido comprada pelo dono em um site na internet quatro meses atrás, segundo a emissora BBC. Bicicletas e scooters elétricas são o risco de incêndio que mais cresce na capital inglesa. Em 2024, foram registrados cerca de 40 ocorrências do tipo.

Veja também

Resolução Justiça dá prazo de 72 horas para CFM explicar proibição de pré-aborto