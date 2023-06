A- A+

Estados Unidos Biden adia reunião com chefe da Otan por problemas dentários O médico di presidente americano, Kevin C. O'Connor, afirma que o presidente está sofrendo "mais desconforto" causado por um pré-molar da mandíbula inferior direita

O presidente Joe Biden, de 80 anos, passará por um tratamento de endodontia na Casa Branca, nesta segunda-feira (12), de acordo com seu médico, o que o levou a adiar sua reunião com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, para terça-feira.

Em um comunicado, o médico de Biden, Kevin C. O'Connor, afirma que o presidente está sofrendo "mais desconforto" causado por um pré-molar da mandíbula inferior direita.

Segundo o escritório de imprensa presidencial, Biden "será submetido a uma endodontia esta manhã na Casa Branca".

O'Connor explica que Biden sentiu "dores" no dente no domingo (11) e foi examinado por uma equipe do Hospital Walter Reed enviada à Casa Branca.

A equipe "realizou um exame, que incluiu radiografias, no consultório odontológico da Casa Branca. Determinaram que o tratamento de endodontia era o mais apropriado. O procedimento inicial de endodontia foi realizado nesse momento", escreveu O'Connor.

O médico esclarece que Biden "tolerou bem o procedimento. Não houve complicações".

Joe Biden pediu à vice-presidente Kamala Harris que o substituísse nesta segunda-feira em um evento com atletas universitários e adiou amanhã a reunião com o chefe da Otan e uma recepção com embaixadores.

De acordo com o último relatório médico divulgado no início do ano, Biden, o presidente mais velho já eleito nos Estados Unidos, goza de "boa saúde".

