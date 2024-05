Biden alerta que poderia suspender fornecimento de armas se Israel invadir Rafah

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu, nesta quarta-feira (8), que deixará de fornecer "projéteis de artilharia" e outras armas se Israel lançar uma grande ofensiva contra Rafah, cidade palestina da Faixa de Gaza.

"Morreram civis em Gaza por consequência dessas bombas", respondeu Biden quando a emissora CNN o questionou sobre a suspensão, na semana passada, da entrega de um carregamento de bombas para Israel. "Não vamos oferecer as armas e projéteis de artilharia que têm sido utilizados" na ofensiva de Israel contra o Hamas, afirmou Biden na entrevista.