Biden alerta que Trump "não aceitará" resultado das eleições

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, supondo que ganharia as eleições presidenciais de novembro, garantiu nesta quarta-feira (8) que seu rival republicano Donald Trump "não aceitará" o resultado das eleições, como ocorreu em 2020.

Biden afirmou que os governos dos países aliados dos Estados Unidos esperam sua reeleição para um segundo mandato em novembro.

O mandatário de 81 anos disse que os comentários de Trump durante a campanha eleitoral mostram que ele pretende utilizar a Presidência para seus próprios fins se voltar à Casa Branca.

"Ele disse isso, sobretudo o que tem a ver com processos judiciais [...] Que presidente já disse algo assim? Mas ele está falando sério", acrescentou.