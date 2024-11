Biden anuncia plano para ampliar acesso a medicamentos contra obesidade nos EUA

A- A+

O governo do presidente Joe Biden, que está deixando o cargo, propôs nesta terça-feira (26) disponibilizar medicamentos para perda de peso para milhões de pessoas nos Estados Unidos por meio do amplo programa de seguro-saúde público.

Nos planos de seguro Medicare e Medicaid, medicamentos como Ozempic e Wegovy estão disponíveis apenas para pessoas com sobrepeso, diabéticas ou com doenças cardíacas, em sua maioria.

No entanto, a Casa Branca anunciou que Biden queria expandir a sua disponibilidade para casos como o próprio tratamento da obesidade, alargando a cobertura a quase 7,5 milhões de americanos mais velhos e de baixos rendimentos.

“Para muitos americanos, estes tratamentos críticos são muito caros e, portanto, fora do alcance”, disse um responsável da Casa Branca, observando que 42% da população sofre de obesidade.

Mais de 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos, a maioria com mais de 65 anos, dependem do Medicare para obter seguro saúde. Outros 85 milhões são elegíveis para receber algum tipo de assistência através do plano Medicaid, destinado a residentes de baixa renda.

No entanto, não está claro até que ponto o plano poderá ir antes do regresso do republicano Donald Trump à Casa Branca em Janeiro, já que o multimilionário parece disposto a direcionar os orçamentos para a saúde como parte de um esforço para cortar despesas do governo federal.

