Biden aprova polêmico projeto de empresa petrolífera no Alasca

O Governo americano aprovou nesta segunda-feira (13) um grande e polêmico projeto da empresa petrolífera ConocoPhillips no norte do Alasca, anunciou o Departamento do Interior, apesar da pressão de grupos ambientalistas.

O projeto Willow, reduzido a três áreas de perfuração das cinco inicialmente solicitadas pela companhia, está localizado na área conhecida como Reserva Nacional de Petróleo, no estado do Alasca.

A medida põe à prova a promessa feita pelo presidente americano, Joe Biden, de não permitir novas perfurações de petróleo e gás em terras federais, que são supervisionadas pelo Departamento do Interior.

O Governo sofreu intensa pressão de grupos ambientalistas nos últimos dias para não aprovar o projeto.

Legisladores do Alasca e patrocinadores do estado defendem a medida, alegando que irá gerar milhares de empregos e contribuir para a independência energética do país, com uma produção máxima de 180 mil barris de petróleo por dia, ou cerca de 576 milhões de barris em 30 anos.

