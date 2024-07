Biden atribui fracasso em debate a cansaço após viagens

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atribuiu nesta terça-feira (2) seu mau desempenho no primeiro debate eleitoral contra Donald Trump ao cansaço acumulado após uma série de viagens internacionais, mas ressaltou que não se trata de uma desculpa, "e sim de uma explicação".

"Não foi muito inteligente ter viajado pelo mundo algumas vezes pouco antes do debate", disse Biden, 81, durante um evento com doadores democratas perto de Washington. "Quase dormi no palco."