Biden chama Netanyahu de 'amigo' e insiste em 'solução de 2 Estados'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou nesta quinta-feira (29) Benjamin Netanyahu, que volta ao cargo de primeiro-ministro de Israel, e chamou o líder conservador de "amigo", mas prometeu não apoiar políticas contrárias à solução de dois Estados com os palestinos.

"Espero trabalhar com o primeiro-ministro Netanyahu, que foi meu amigo durante décadas", disse Biden em comunicado. "Os Estados Unidos continuarão apoiando a solução de dois Estados e opondo-se às políticas que coloquem em perigo sua viabilidade ou se contraponham a nossos interesses e valores mútuos", assinalou, ao se referir às disputas territoriais entre Israel e palestinos.

Biden se disse disposto a colaborar com Netanyahu para "enfrentar juntos os muitos desafios e oportunidades que se apresentam a Israel e ao Oriente Médio, incluídas as ameaças do Irã".

O líder do partido conservador Likud, que já foi premiê em dois períodos distintos (1996 a 1999 e entre 2009 e 2021), fez o juramento ao cargo nesta quinta-feira, e liderará o governo mais à direita da história de seu país.

No passado, Netanyahu teve relações complicadas com os Estados Unidos, em especial durante os mandatos do último presidente democrata antes de Joe Biden, Barack Obama.

No início de dezembro, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, advertira que Washington se posicionaria contra o estabelecimento de novas assentamentos por parte do novo governo israelense na Cisjordânia ocupada.

