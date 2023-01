A- A+

Internacional Biden chega à fronteira com o México em primeira visita como presidente dos Estados Unidos O presidente chegou para inspecionar um ponto de acesso no Texas

O presidente americano, Joe Biden, viajou, neste domingo (8), à fronteira sul com o México em sua primeira visita desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2021, para inspecionar um ponto de acesso em El Paso, Texas, em meio a debates sobre a imigração ilegal e o contrabando.

Biden tinha previsto se reunir com os funcionários de alfândega e imigração na travessia da Ponte das Américas, antes de voar para a Cidade do México para uma cúpula com os líderes do México e do Canadá.

Veja também

Coronavírus Covid-19: Brasil registra 1,6 mil casos e 11 mortes em 24 horas