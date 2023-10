Biden confirma 14 americanos mortos pelo Hamas e vários reféns

A- A+

Em um pronunciamento na Casa Branca, o presidente americano, Joe Biden, voltou a reforçar seu apoio a Israel após os ataques terroristas do Hamas, no último fim de semana, que deixaram milhares de mortos, e confirmou a morte de 14 americanos — vários ainda estão sendo feito reféns.

— Nesse momento precisamos ser muito claros: nós estamos ao lado de Israel e vamos fazer de tudo para que Israel possa se defender contra esse ataque — afirmou. — Não há desculpa para o terrorismo. Precisamos ter em mente que para ter um Estado palestino não é preciso atacar judeus.

Biden também disse que todos seus esforços estão voltando para salvar reféns, mas não deu detalhes sobre quantos estariam nas mãos dos terroristas.

— Estou orientando minha equipe a compartilhar informações de inteligência e enviar especialistas extras para consultar e aconselhar seus homólogos israelenses nos esforços de recuperação de reféns. Porque meu governo não tem maior prioridade do que a segurança dos americanos mantidos como reféns em todo o mundo.

Biden também reforçou seu apoio militar ao premier israelense, Benjamin Netanyahu, e anunciou o aumento da segurança doméstica, temendo ataques dentro do território americano. Mais cedo, o presidente conversou com Netanyahu — a terceira vez desde sábado — para discutir o apoio dos EUA na guerra entre Israel e o Hamas.

No discurso, no entanto, Biden não deu detalhes sobre o telefonema, mas descartou o envio de soldados.

— Estamos aumentando a assistência militar adicional, incluindo munições e interceptadores para reabastecer o Domo de Ferro [sistema antimísseis de Israel]. Vamos garantir que Israel não fique sem estes recursos críticos para defender as suas cidades e os seus cidadãos. Aumentamos a nossa força na região, e estamos prontos para mandar mais recursos, se for necessário — disse Biden, que alertou a outros países para não se envolverem no conflito. — Qualquer país, qualquer organização, qualquer pessoa que pense em tirar vantagem desta situação, tenho uma palavra: não faça isso. Nossos corações podem estar partidos, mas nossa determinação é clara.

O Departamento de Estado anunciou nesta terça que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fará uma visita de solidariedade a Israel na quinta-feira.

Veja também

Conflitos Vítimas de bombardeios israelenses sobrecarregam hospitais de Gaza