A- A+

Joe Biden Biden conversa com líderes do Catar, Israel e Egito sobre referências Biden falou em chamadas separadas com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou, nesta quarta-feira (22), com os líderes do Egito, Israel e Catar, conforme relatado pela Casa Branca, em suas primeiras conversas públicas desde que foi anunciado um acordo de referências entre Israel e o Hamas.

Biden e seu governo negociaram através do Catar e do Egito para chegar a um acordo, no qual o Hamas libertará pelo menos 50 reféns, e Israel libertará entregas de prisioneiros palestinos, ao mesmo tempo em que oferece um cessar-fogo de quatro dias a Gaza , devastada pela guerra.

Biden falou em chamadas separadas com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.

As três conversas abordaram “o acordo para garantir a libertação dos reféns tomados pelo Hamas durante seu brutal ataque a Israel em 7 de outubro e os últimos acontecimentos na região”, informou a Casa Branca.

O atual confronto entre Israel e o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, começou depois que combatentes do Hamas realizaram o ataque mais mortífero da história de Israel, matando 1.200 pessoas, em sua maioria civil, e fazendo cerca de 240 reféns.

Israel respondeu com uma campanha terrestre e de bombardeios avassaladores, que deixou grande parte de Gaza em ruínas e matou 14.100 pessoas, incluindo milhares de crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do território palestino.

Netanyahu, por sua vez, prometeu que não haverá um cessar-fogo de longo prazo e afirmou que seu objetivo continua sendo destruir o grupo islâmico palestino.

Veja também

Folha Pet Raças do Brasil: rastreador brasileiro foi salvo da extinção; conheça a história do cão