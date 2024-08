A- A+

GUERRA Biden defende soberania da Ucrânia em Dia da Independência, diante de novas ofensivas russas Biden acrescentou que a guerra terminará com a Ucrânia independente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou a rede social X (antigo Twitter) para defender a soberania da Ucrânia na data em que o país comemora seu terceiro Dia da Independência desde a invasão em grande escala de Moscou.

"Hoje, enquanto o povo da Ucrânia comemora o Dia da Independência, que fique claro: quando a guerra sem sentido da Rússia começou, a Ucrânia era um país livre", escreveu o presidente americano na rede. "Hoje, ainda é um país livre", reiterou.

Biden acrescentou que a guerra terminará com a Ucrânia "permanecendo um país livre, soberano e independente", em meio a novas ofensivas entre ambos os países neste sábado. Mais cedo, Rússia e Ucrânia trocaram ataques com drones, mísseis e artilharia, que deixaram dois mortos e quatro feridos, incluindo um bebê, segundo a Associated Press.

Veja também

GUERRA Zelensky desafia a Rússia no Dia da Independência da Ucrânia