Biden, disposto a "ajustar" presença militar dos EUA no Oriente Médio

Joe Biden, ordenou que se "ajuste" a presença militar americana no Oriente Médio de acordo com a necessidade

O presidente americano, Joe Biden, ordenou que se "ajuste" a presença militar americana no Oriente Médio de acordo com a necessidade, em meio a tensões por ataques de Israel contra subúrbios do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, anunciou nesta sexta-feira (27) a Casa Branca.

"[Biden] ordenou ao Pentágono que avalie e ajuste, de acordo com a necessidade, a posição das forças americanas na região para melhorar a dissuasão, garantir a proteção das forças e apoiar" os objetivos de Washington, declarou a Casa Branca em um comunicado.

