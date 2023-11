Biden diz que acordo para libertar reféns em Gaza 'está muito perto'

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta terça-feira (21), que um acordo para libertar reféns em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel e uma trégua temporária está "agora muito perto".

"Estamos agora muito perto, muito perto. Muito em breve poderemos devolver alguns dos reféns às suas casas. Mas não quero entrar em detalhes, porque nada é feito até que seja feito", disse Biden na Casa Branca. "As coisas parecem boas neste momento", acrescentou.

As palavras do presidente americano coincidem com o tom das de outras partes envolvidas no processo. O Catar, que desempenha um papel de mediador, indicou nesta terça que as negociações entraram na "fase final".

Os negociadores "nunca estiveram tão perto de um acordo", segundo o Catar, que trabalha junto com o Egito e os Estados Unidos para tentar libertar os reféns capturados em Israel pelo movimento islamista palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza, durante seu ataque de 7 de outubro.

Segundo Israel, cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, morreram no ataque do Hamas e cerca de 240 foram capturadas.

Em retaliação, Israel lançou uma campanha de bombardeios e uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza.

Segundo o governo do Hamas, os bombardeios israelenses deixaram 13.300 mortos, incluindo milhares de menores.

