Biden diz que fará exames anuais após alegações de que ele está "velho demais" para novo mandato

O presidente americano Joe Biden afirmou que visitará o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed nesta quarta-feira para realizar seu exame físico anual. Aos 81 anos, o democrata já é o presidente mais velho da História dos Estados Unidos, mas disputa um eventual segundo mandato. Se eleito, ele deixará o cargo aos 86 anos.

— Vou até Walter Reed para fazer meu exame físico — disse Biden aos repórteres após deixar a Casa Branca para uma curta viagem de helicóptero até o hospital no subúrbio de Washington.

Após seu último exame físico, realizado em fevereiro de 2023, os médicos declararam que Biden estava “saudável, vigoroso e apto” para lidar com seus deveres na Casa Branca. Apesar disso, eleitores têm demonstrado preocupações sobre a idade do presidente, e análises sobre seus lapsos, tosses e caminhar lento passaram a ganhar destaque.

Nesta terça-feira, Biden apresentou uma nova defesa contra as alegações de que ele está “velho demais” para concorrer a outro mandato. Em entrevista ao programa “Late Night With Seth Meyers”, do canal NBC, o presidente disse que “pelo menos sabe quem é sua esposa”, ao contrário do “outro cara”, em referência ao ex-presidente Donald Trump.





Durante a entrevista, Meyers procurou ajudar o presidente a abordar a questão da idade, que, segundo as pesquisas, é uma desvantagem importante na mente da maioria dos eleitores. O apresentador disse, em tom de brincadeira, que havia obtido informações confidenciais indicando que “o senhor tem atualmente 81 anos de idade”. Biden continuou com a piada e falou: “Quem te disse isso? Isso é confidencial!”.

Em seguida, o democrata passou a zombar de Trump, que tem 77 anos, por causa de um vídeo em que ele parece chamar sua esposa, Melania Trump, por outro nome. Sobre o assunto, Biden disse ser preciso “dar uma olhada no outro cara”, que “tem quase a mesma idade” que ele, “mas não consegue se lembrar do nome de sua esposa”. Na sequência, o presidente acrescentou que a disputa não é sobre a idade dos candidatos.

— O que importa é a idade de suas ideias — disse ele. — Vejam, esse é um cara que quer nos levar de volta. Ele quer nos levar de volta a Roe versus Wade. Ele quer nos fazer voltar atrás em uma série de questões que são há 50, 60 anos, posições americanas sólidas.

