Biden diz que fará 'grande discurso' sobre ajuda à Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta quarta-feira (4), que fará em breve um discurso-chave sobre a importância do apoio à Ucrânia, enquanto a agitação política em Washington põe em risco a ajuda a Kiev em sua resposta à ação militar russa.

"Vou anunciar muito em breve um grande discurso que farei sobre a questão e por que é criticamente importante para os Estados Unidos e nossos aliados nós mantermos o nosso compromisso", disse Biden a jornalistas na Casa Branca.

"Me preocupa" que a agitação na política americana possa afetar a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, admitiu o presidente, quando perguntado se a saída do presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, promovida por membros da linha-dura de seu próprio partido, possa comprometer o envio de novos recursos aos esforços de guerra na Ucrânia.

"Mas eu sei que há uma maioria de membros na Câmara e no Senado dos dois partidos que afirmou que apoiará o financiamento à Ucrânia", disse Biden.

No fim de semana, o acordo de última hora para evitar a paralisação dos serviços federais nos Estados Unidos não previa o envio de novos recursos a Kiev, e as esperanças de uma solução rápida para o problema foram complicadas com a saída de McCarthy, na terça-feira.

