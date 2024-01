A- A+

ESTADOS UNIDOS Biden diz que "não busca" uma "guerra mais ampla" no Oriente Médio "Não é o que estou buscando", disse Biden a jornalistas na Casa Branca

O presidente americano, Joe Biden, afirmou, nesta terça-feira (30), que não busca escalar as tensões no Oriente Médio, enquanto avalia uma resposta militar contra o Irã após o ataque com drones que matou três soldados de seu país na Jordânia.

"Não acredito que precisemos de uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Não é o que estou buscando", disse Biden a jornalistas na Casa Branca, antes de partir para a Flórida para um compromisso de campanha.

Veja também

Segurança cidadã Carnaval do Recife terá 145 câmeras distribuídas pelos polos; COP é responsável por ações na folia