A- A+

eua Biden diz que os EUA defenderão o trabalho dos sindicatos no exterior Estados Unidos foram abalados por distúrbios trabalhistas este ano, com ações coletivas, por vezes prolongadas, que causaram perturbações

A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu, nesta quinta-feira (16), colaborar com os trabalhadores no exterior, enquanto seus planos para um novo pacto comercial com a Ásia enfrentam críticas de ativistas trabalhistas.

Em um memorando durante a participação na cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em San Francisco, Biden instruiu os embaixadores americanos e outros diplomatas a "participarem diretamente na diplomacia trabalhista e melhorarem a programação e as mensagens públicas sobre os direitos trabalhistas e dos trabalhadores".

Ao apresentar a estratégia para membros do sindicato em um hotel em San Francisco, o secretário de Estado, Antony Blinken, deu crédito à diplomacia americana por salvar a vida de um trabalhador têxtil de Bangladesh que estava ameaçado.

"Acreditamos que cada trabalhador merece que seus direitos e sua dignidade sejam respeitados", disse Blinken. "Isso não é apenas uma questão interna. Para nós, é uma questão de segurança nacional, uma questão de política externa", afirmou.

A estratégia surge uma semana após o Departamento de Estado, em uma medida pública incomum, instar Bangladesh a revisar uma decisão sobre seu salário mínimo após protestos dos trabalhadores da confecção que resultaram em violência policial.

Os Estados Unidos foram abalados por distúrbios trabalhistas este ano, com ações coletivas, por vezes prolongadas, que causaram perturbações - mas resultaram em aumentos salariais significativos - em indústrias que vão desde a saúde até a produção cinematográfica.

Ao longo da carreira, Biden defendeu os sindicatos e, em setembro, fez história ao se tornar o primeiro presidente a se juntar a um piquete durante uma visita aos trabalhadores do setor automotivo em greve em Michigan.

No entanto, ele enfrenta críticas de seus aliados democratas enquanto busca um acordo comercial em toda a Ásia chamado Marco Econômico do Indo-Pacífico (Ipef), do qual esperava mostrar avanços no Apec.

Com o objetivo de solidificar os laços dos Estados Unidos com seus aliados asiáticos, com a exclusão da China, o Ipef estabeleceria padrões comerciais comuns, mas não chegaria a um acordo comercial tradicional ao não oferecer acesso ao mercado.

No entanto, o senador Sherrod Brown, um democrata defensor dos sindicatos de Ohio que busca a reeleição no próximo ano, prometeu se opor ao Ipef, a menos que Biden elimine tudo relacionado ao comércio que impeça os trabalhadores americanos de competir em igualdade de condições.

Veja também

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Após encontro de Biden e Xi, China e EUA podem reativar ''diplomacia do panda''