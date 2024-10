A- A+

política Biden diz não apoiar ataque de Israel contra instalações nucleares do Irã Declaração ocorro um dia depois de lançamento de quase 200 mísseis do Teerã contra Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não apoia um ataque de Israel contra instalações nucleares do Irã. Ainda que mantenha seu apoio histórico ao aliado israelense, o democrata pontuou que "a resposta é não" para uma ofensiva nesses locais.

Antes de embarcar para uma viagem, Biden também disse que o G7 estava trabalhando em uma declaração em resposta à situação no Oriente Médio e que haverão sanções impostas ao Irã.

Em comunicado, a Casa Branca informou que o presidente americano participou da reunião de líderes do G7 nesta quarta-feira (2) por telefone e condenou o ataque do Irã contra Israel, além de expressar "total solidariedade" aos israelenses. "O presidente Biden reforçou o firme compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel", descreve a nota.

