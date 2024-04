Biden e Netanyahu conversaram por telefone

A- A+

O presidente americano, Joe Biden, conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta quinta-feira (4), informou a Casa Branca, em meio à revolta crescente com o ataque de Israel que matou sete trabalhadores humanitários em Gaza.

"O presidente Biden falou hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir os últimos acontecimentos em Israel e em Gaza. Uma declaração sobre o telefonema será divulgada em breve", informou a Casa Branca em nota.

Matéria em atualização.

