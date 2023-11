A- A+

Joe Biden Biden e Obrador discutem sobre migração e fentanil em reunião em São Francisco O complicado tema da migração terá um papel-chave nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano que vem

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse estar comprometido em sua luta contra o tráfico de fentanil no início de sua reunião de expectativas na Califórnia com seu contraparte americano, Joe Biden, na qual também debateram a crise migratória que atingiu a fronteira entre os dois dois países.

Sorridentes e bem humorados, Biden e Obrador reuniram-se em São Francisco pouco depois das 10h locais (15h pelo horário de Brasília), onde retornaram à margem da cúpula anual do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec).

Biden agradeceu ao mexicano por sua “cooperação” para lidar com “níveis históricos de migração”.

"Sei que não é fácil", disse o mandatário americano.

O complicado tema da migração terá um papel-chave nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano que vem.

Biden provavelmente buscará a reeleição contra Donald Trump, que dedica boa parte de sua plataforma de campanha para defender políticas contra a migração e o suporte de medidas punitivas nos mais de 3.100 quilômetros de fronteira que os dois países atravessam.

Os Estados Unidos fecharam o ano fiscal com registros de cifras em sua fronteira sul. O aumento no fluxo migratório foi em parte impulsionado por milhares de venezuelanos que fogem da crise política e econômica no país caribenho governado por Nicolás Maduro.

Centenas de milhares de pessoas utilizam rotas migratórias que levam ao México e aos pés do muro que os separam do vizinho do norte.

“Não poderia ter tido um melhor parceiro que você”, disse Biden.

AMLO, como também é chamado López Obrador, devolveu os cumprimentos, ao dizer que Biden “é o primeiro presidente em tempos recentes a abrir vias legais para migração”.

"É um presidente extraordinário", prosseguiu López Obrador.

Os dois governos mantêm trocas constantes para discutir como abordar a crise que estimula um enfrentamento político nos Estados Unidos, onde os republicanos acusam a administração do democrata Biden de ser frouxa em suas fronteiras.

Recentemente, seu governo aprovou a construção do muro em alguns trechos da fronteira com o México e iniciou voos de deportação para a Venezuela e Cuba, entre outros países.

Biden também é questionado por organizações da sociedade civil e porta-vozes da comunidade latina que consideram que suas ações não se distanciaram da política antimigratória de Trump, seu antecessor.

Fentanil

A última reunião entre os dois líderes ocorreu em janeiro no âmbito da Cúpula de Líderes da América do Norte, no México.

Brian Nichols, maior figura da diplomacia americana para a América Latina, disse na quinta-feira que uma reunião entre Biden e López Obrador se centraria em discutir o tema migratório e o combate ao tráfico de fentanil, além do "crescimento de nossa vibrante cooperação econômica com o México, e a ampliação da cooperação em outros tópicos".

“Há o compromisso do México de seguir apoiando para não permitir a introdução de produtos químicos e fentanil, estamos muito conscientes do dano que ele ocasiona aos jovens nos Estados Unidos”, disse, nesta sexta-feira, López Obrador. “É um ato de solidariedade”.

O presidente mexicano, que não costuma estar presente nesses compromissos internacionais nos quais é habitualmente representado por sua chancelaria, chegou à Apec com uma extensa agenda de reuniões bilaterais.

Começou com seu contraparte chinês, Xi Jinping, com quem também discutiu sobre o tema do fentanil.

Durante o encontro, López Obrador “enfatizou a importância de alcançar um acordo para trocar informações sobre os embarques que saem da Ásia”, disse sua chancelaria.

O opioide sintético, também no centro das conversas entre Biden e López Obrador, envolveu centenas de milhares de mortes nos Estados Unidos, onde alguns setores acusam os cartéis mexicanos de serem os responsáveis pelas negociações.

A administração de López Obrador nega tal acusação e afirma que tudo vem da Ásia.

Xi Jinping e Biden conversaram sobre o tema em uma reunião na quarta-feira que tinha como objetivo entusiasmado os ânimos entre as duas superpotências. No encontro, a China comprometeu-se a tomar medidas para “reduzir financeiramente” o suficiente para a produção da droga, disse Washington.

A China, que trabalhou na última década para ampliar sua presença na América Latina ameaçando a influência americana na região, saudou o balanço de sua reunião com o México e anunciou a expansão dos investimentos na produção de automóveis elétricos, em indústrias emergentes e infraestrutura.

Os Estados Unidos, no entanto, seguem sendo o principal parceiro comercial do México.

Os líderes dos países vizinhos, cujo comércio bilateral alcançou um recorde cifra de 860 bilhões de dólares (4,2 trilhões de reais) no ano passado, também falaram sobre a relação econômica.

A cúpula anual da Apec, que termina nesta sexta-feira em São Francisco, reúne os líderes de 21 economias do bloco Ásia-Pacífico.

