Diplomacia Biden e Xi apertam as mãos antes de reunião que tenta diminuir atrito entre as potências Encontro ocorre na histórica propriedade Filioli, no sul de São Francisco

O aguardado encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira teve início com um aperto de mão, ainda nas escadas da histórica propriedade Filioli, no sul de São Francisco. Biden já havia cumprimentado o homólogo com um sorriso, após o líder chinês ter descido da limusine preta que o conduziu até o local. A cordialidade coreografada dá o tom da reunião entre os líderes, que tem como objetivo estabilizar as recentes tensões entre as duas superpotências, apesar de abordar pontos polêmicos.

Após os cumprimentos iniciais, Biden e Xi seguiram para o interior do imóvel para conversações à porta fechada sobre questões espinhosas como a ilha de Taiwan, sanções no campo da tecnologia e comércio. A primeira manifestação do encontro foi feita pelo americano. Biden afirmou que as opiniões divergentes não deveriam “entrar em conflito”. Xi concordou, respondendo que “virar as costas não era uma opção” para os países.

