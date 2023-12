Biden e Zelensky se reúnem em meio a debate sobre nova estratégia da Ucrânia

A- A+

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou nos Estados Unidos para uma reunião marcada às pressas com o presidente americano, Joe Biden, na tentativa de revitalizar o apoio dos aliados ocidentais aos esforços ucranianos contra a Rússia, em um momento em que os temores de uma falta de financiamento crescem e líderes militares de Washington e Kiev estão à procura de uma nova estratégia para o início do próximo ano.

Zelensky chegou a Washington, após uma rápida passagem pela argentina para a posse do presidente Javier Milei, para reuniões com Biden e com o Congresso americano, para discutir o caminho que a parceria entre os dois países vai seguir. O ucraniano tenta convencer a classe política americana de que suas tropas continuam avançando, e que um corte de financiamento seria um fiasco para os objetivos que os países traçaram juntos.

O Senado americano, na última quarta-feira, rejeitou um pacote de ajuda financeira à Israel e Ucrânia. Embora a proposta do financiamento adicional tenha sido de iniciativa da Casa Branca, a maioria democrata não votou com o governo e brecou o projeto, acendendo a preocupação de que a cooperação pode estar com dias contados, ao menos no patamar ao qual Kiev se acostumou.

Em paralelo às negociações políticas sobre o financiamento, em que as eleições americanas têm um peso decisivo, a movimentação entre líderes militares se intensifica, a medida que estrategistas dos aliados buscam por novas abordagens para dar novo impulso à campanha militar ucraniana, após a contraofensiva deste ano, que durou meses, ter falhado no objetivo de retomar o território perdido para a Rússia. Em muitos dos encontros nas últimas semanas, um clima de tensão se criou entre altos funcionários dos dois lados.

"Não podemos deixar Putin vencer" disse Biden na semana passada, enquanto pressionava o Congresso pelo novo pacote de ajuda financeira para a Ucrânia. "É do nosso esmagador interesse nacional e do interesse internacional de todos os nossos amigos. Qualquer interrupção na nossa capacidade de abastecer a Ucrânia fortalece claramente a posição de Putin".

Moscou se manifestou após a chegada de Zelensky em Washington. O principal porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que qualquer nova ajuda dos EUA à Ucrânia seria um "fiasco", em declaração nesta terça-feira.

"As dezenas de bilhões de dólares injetados na Ucrânia não a ajudaram a ter sucesso no campo de batalha" respondeu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre a reunião de Biden com Zelensky. "E as dezenas de bilhões de dólares adicionais que a Ucrânia espera receber estarão condenadas ao mesmo fiasco".

Avaliação militar

Após a tentativa fracassada de chegar a Kiev em 2022, os militares russos começaram a reconstruir o seu poderio. De acordo com autoridades americanas, Moscou tem mais tropas, munições e mísseis, e aumentou a sua vantagem em poder de fogo com uma frota de drones, muitos deles fornecidos pelo Irã.

Os EUA estão intensificando o aconselhamento militar presencial que prestam à Ucrânia, enviando um general de três estrelas para Kiev para passar um tempo considerável no terreno. Oficiais militares dos dois países dizem que esperam definir os detalhes de uma nova estratégia no próximo mês, em uma série de jogos de guerra programados para serem realizados em Wiesbaden, na Alemanha.

Os americanos pressionam por uma estratégia conservadora, que se centra na manutenção do território que a Ucrânia possui, por meio do acumulo de suprimentos e forças ao longo do ano que vem. Os ucranianos querem partir para o ataque, seja rompendo a linha-de-frente ou com ataques de longo alcance, na esperança de chamar a atenção do mundo.

Muito está em jogo. Sem uma nova estratégia e sem financiamento adicional, as autoridades americanas dizem que a Ucrânia poderá perder a guerra. Funcionários da administração argumentam que Putin aposta na queda do apoio americano, apontando para as suas recentes declarações de que se a Ucrânia ficar sem munições fornecidas pela Otan, a Rússia prevalecerá em dias.

Os EUA deram um vasto apoio militar e econômico à Ucrânia, mais de US$ 111 bilhões (R$ 547,7 bilhões, no câmbio de hoje) nos últimos dois anos. Mas um número significativo de republicanos se opõe a mais gastos. Outros exigem uma nova estratégia antes de votarem a favor da liberação de quaisquer fundos adicionais.

Muitos líderes ucranianos não percebem o quão precário é o financiamento contínuo dos EUA para a guerra, disseram autoridades americanas. Estes generais ucranianos e altos funcionários civis têm expectativas irrealistas sobre o que o país irá fornecer, disseram. Pedem milhões de munições de artilharia, por exemplo, de arsenais ocidentais que não existem.Autoridades americanas dizem que a Ucrânia terá de lutar com um orçamento mais apertado.

Manter e construir

Alguns militares dos EUA querem que a Ucrânia siga uma estratégia de “manter e construir” – concentrando-se em manter o território que ainda tem sob controle, e construir uma capacidade própria de produzir armas ao longo de 2024. Washington acredita que a estratégia irá melhorar a autossuficiência da Ucrânia e garantir que Kiev esteja em posição de repelir qualquer nova agressão russa. O objetivo seria criar uma ameaça suficientemente credível para que a Rússia considerasse se envolver em negociações significativas no final do próximo ano ou em 2025.

Ao mesmo tempo, as autoridades ucranianas examinam estratégias que se baseiam em ataques profundos e bem-sucedidos na Crimeia. Procuram formas criativas de manter a Rússia desequilibrada com ataques contra fábricas e depósitos de armas e linhas ferroviárias para o transporte de munições, e de obter vitórias simbólicas. Um ex-oficial militar ucraniano recusou-se a discutir as propostas, mas disse que o novo plano está sendo refinado e é “muito ousado”.

As autoridades americanas dizem que sem uma mudança de estratégia, 2024 poderá ser semelhante a 1916, o ano mais mortal da Primeira Guerra Mundial, quando milhares de jovens perderam a vida e as linhas de batalha mudaram muito pouco.

Os hospitais ucranianos já estão cheios de soldados feridos. As ambulâncias moviam-se para frente e para trás durante a contraofensiva deste ano. A Ucrânia não divulgou os números oficiais dos seus mortos na guerra, mas as perdas, admitem as autoridades, foram acentuadas.

A contraofensiva de 2023 foi construída em torno de refazer o Exército da Ucrânia à imagem do Exército americano. Foi, segundo críticos, a abordagem que os EUA tentaram no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão, em grande parte sem sucesso.

Mas há alguns sinais de compromisso. Altos funcionários americanos disseram que estão abertos a algumas das novas ideias da Ucrânia. Autoridades em Washington disseram que os ataques profundos da Ucrânia na Crimeia provaram ser mortais para a Rússia e foram um ponto positivo em uma contraofensiva que de outra forma seria decepcionante. Os estrategistas americanos acreditam que os ucranianos podem aproveitar esse sucesso no próximo ano, mesmo que grande parte de sua energia seja gasta na reconstrução das suas forças.

O general Christopher G. Cavoli, principal comandante americano na Europa, tem assumido um papel mais importante na coordenação com as autoridades ucranianas.

O Pentágono também decidiu enviar o tenente-general Antonio A. Aguto Jr., que comanda o apoio à Ucrânia a partir de uma base na Alemanha, para passar longos períodos de tempo em Kiev. O general trabalhará mais diretamente com a liderança militar do país para melhorar o aconselhamento que os EUA oferecem, disseram autoridades americanas. Embora a Casa Branca tenha optado por não ter conselheiros militares permanentemente no país, as frequentes rotações do militar dentro e fora de Kiev aproximam-se do fim dessa restrição.

Contraofensiva frustrada

A batalha de Robotyne resume as esperanças frustradas da contraofensiva da Ucrânia. Em agosto, as forças mecanizadas treinadas pelos EUA aproximaram-se da pequena aldeia, depois de lutarem durante meses para um deslocamento de apenas alguns quilômetros até aos seus arredores. No final do mês, as autoridades ucranianas afirmaram ter recapturado a aldeia, a cerca de 80 quilômetros da costa sul da Ucrânia.

Autoridades dos EUA e da Ucrânia disseram que a vitória foi pequena, mas significativa, um passo para cortar as linhas russas e avançar para o Mar Negro, dividindo as rotas de abastecimento do Kremlin.

Em Washington, autoridades norte-americanas disseram que os ucranianos quase romperam a primeira camada de defesas russas e avançariam em um ataque destinado a testar a força das outras camadas defensivas.

Mas as defesas da Rússia revelaram-se muito mais fortes do que os EUA tinham avaliado. E em vez de uma vitória, Robotyne se transformou em um trabalho árduo e sangrento.

A 47ª Brigada, uma das nove treinadas pelos americanos, sofreu enormes perdas: muitos soldados ficaram feridos ou mortos. Seus veículos de combate Bradley e os veículos blindados de transporte de pessoal Stryker de outras unidades e os tanques Leopard alemães foram destruídos. Vídeos postados nas redes sociais mostravam destroços fumegantes e o aumento das vítimas ucranianas.

A própria cidade estava em ruínas: imagens de satélite lembram uma paisagem lunar, cheia de crateras.

À medida que o inverno se aproxima, as forças ucranianas ainda estão presas nos arredores de Robotyne, com pouca esperança de conseguirem romper a próxima linha de defesas russas em breve.

Os EUA e seus aliados gastaram milhões para enviar tanques e outros veículos blindados para a Ucrânia e para treinar unidades recém-formadas em táticas militares avançadas. Mas apesar da pressão da Ucrânia, as forças russas mantiveram em grande parte os quase 20% do país que controlam.

Durante três meses, militares dos EUA e aliados treinaram as nove brigadas, 36 mil soldados ucranianos, nos princípios básicos da guerra de manobra. A teoria, emplacada por estrategistas americanos, era que apenas uma força pesada poderia atravessar as duras linhas russas e retomar a costa sudeste da Ucrânia.

Mas enquanto os EUA ensinavam a Ucrânia a utilizar o armamento, os russos entrincheiravam-se e preparavam-se para o combate que se aproximava.

Reorganização russa

Os estrategistas de EUA e Ucrânia não perceberam, inicialmente, o quanto os russos estavam fortalecendo as suas defesas. As tropas ucranianas treinadas na Alemanha treinaram para romper defesas muito menos fortes do que as que acabariam por enfrentar no campo de batalha.

As profundas defesas russas incluíam campos minados mais reforçados do que os vistos desde a Guerra da Coreia, uma tecnologia antiga que abrandou e depois impediu o avanço do Exército ucraniano. Mas foi também a utilização pela Rússia de uma variedade de drones, incluindo de fabricação chinesa, que mudou fundamentalmente a natureza da guerra de manobras mecanizadas.

No passado, os avanços ao longo da linha da frente podiam ser explorados, permitindo que as forças em avanço ganhassem vantagem antes que o inimigo pudesse responder. Agora, com o campo de batalha sob observação quase constante, é difícil para qualquer um dos lados conquistar avanços sem ser detectado e detido pela artilharia ou por um contra-ataque.

Os drones russos conseguiram cortar as comunicações entre as tropas na linha da frente e o posto de comando da Ucrânia. Outros foram usados para localizar as equipes de varredura de minas de Kiev, permitindo à Rússia enviar helicópteros de ataque para atacá-las.

Para agravar os problemas da Ucrânia, divergências acentuadas com os generais dos EUA surgiram sobre como e onde empregar as novas forças mecanizadas. As autoridades ucranianas, incluindo Zelensky, concluíram que a parte oriental do país era o teatro mais importante, uma vez que as forças russas concentraram os seus esforços ali.

Washington via o leste da Ucrânia, incluindo a região de Donbas, como estrategicamente menos importante do que a costa sul ocupada.

Os americanos queriam que os ucranianos se concentrassem no sul, para quebrar ou ameaçar o domínio de Moscou sobre a faixa de terra entre a Crimeia e a fronteira russa. O comando da Ucrânia acreditava que essas defesas eram muito rígidas para serem penetradas e que avançar através das minas terrestres causaria imensas baixas.

Como resultado, a Ucrânia manteve as suas forças divididas entre o leste e o sul, recusando-se a comprometer-se com uma via principal de ataque. E em vez de um avanço decisivo, desenvolveu-se um impasse opressor.

Os líderes militares ucranianos disseram acreditar que as expectativas americanas eram irrealistas, especialmente levando em consideração o fato de não terem poder aéreo para proteger suas unidades terrestres.

"Há muitas razões pelas quais a contraofensiva falhou, mas a crítica ucraniana tem alguma verdade" disse Eric Ciaramella, estudioso do Carnegie Endowment for International Peace. "Havia uma espécie de inflação de expectativas coletivas".

Pontos positivos

A campanha de 2023 não foi um fracasso total. As autoridades dos EUA apontam para os ataques bem-sucedidos da Ucrânia à frota russa do Mar Negro e aos postos de comando militar na Crimeia. Foi, segundo algumas autoridades, uma grande vitória naval de um país sem marinha.

Os mísseis britânicos Storm Shadow de longo alcance danificaram significativamente alvos na Crimeia. Em 22 de setembro, uma saraivada de mísseis Storm Shadow atingiu o quartel-general da Frota Russa do Mar Negro, em Sebastopol. Dias depois, a Rússia retirou parte da frota da Crimeia.

As operações permitiram à Ucrânia exportar cereais de Odesa e mantiveram algumas rotas marítimas abertas, uma vitória crítica, mas pouco mudaram no curso geral da guerra e não permitiram à Ucrânia retomar qualquer território.

Estratégia em discussão

No quartel-general do Exército dos EUA na Europa, em Wiesbaden, altos líderes militares americanos, incluindo os generais Cavoli e Aguto, reuniram-se com dois altos funcionários ucranianos na semana passada para discutir as linhas-gerais da estratégia do próximo ano.

Nem as autoridades dos EUA nem da Ucrânia divulgaram detalhes das conversas ou do novo plano. Mas seja qual for o acordo final, mudar a dinâmica é fundamental. Quanto mais tempo a guerra for considerada um impasse, mais difícil será garantir financiamento americano adicional, dizem os analistas.

"Não creio que seja exagero realçar a importância da assistência dos EUA" disse Andrea Kendall-Taylor, acadêmica do Center for a New American Security. "Se a assistência não continuar, então esta guerra assumirá uma natureza radicalmente diferente no futuro".

A Ucrânia não precisa recuperar todos os quase 20% do país que perdeu para vencer a guerra, dizem as autoridades americanas.

Conseguir algumas vitórias estratégicas e simbólicas, ao mesmo tempo que fortalece as suas defesas e desenvolve as suas próprias capacidades para produzir mais armamento, poderia ser suficiente para fortalecer a mão da Ucrânia quando os apelos às negociações de paz para acabar com a guerra inevitavelmente recomeçarem.

As autoridades americanas tentam preparar os ucranianos para o próximo ano, dizendo-lhes que qualquer ajuda que o Congresso aprove provavelmente não corresponderá ao tipo de financiamento que Washington forneceu nos primeiros dois anos da guerra.

"Eles têm de lutar de forma inteligente e eficiente" disse Michael Kofman, membro sênior do programa Rússia e Eurásia do Carnegie Endowment for International Peace, que visitou recentemente a Ucrânia. — Se a Ucrânia e o Ocidente fizerem os investimentos certos na prossecução de uma estratégia de longo prazo, então a Ucrânia poderá retomar a vantagem.

Veja também

ARGENTINA Com fim de subsídios a alimentos, produtos que mais sobram nos supermercados argentinos